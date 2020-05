«Man-Ray et la mode» : le musée du Luxembourg annonce sa première exposition post-confinement

Enfin une annonce positive : le Musée du Luxembourg a annoncé la date de report de «Man-ray et la mode», exposition qui avait dû être repoussée en raison de la crise sanitaire.

Prévue initialement du 9 avril au 26 juillet 2020 au musée du Luxembourg, l’exposition autour du photographe est finalement reportée au 23 septembre 2020 et jusqu’au 17 janvier 2021.

un artiste à la mode

S'il a déjà suscité deux grandes expositions à Paris, l'une - une retrospective - au Grand Palais en 1988 et l'autre à la Pinacothèque en 2008, le photographe Man Ray fait son entrée au Musée du Luxembourg, sous un angle encore jamais abordé : son travail de photographe de mode. Arrivé à Paris en 1921, Man Ray fut vite accepté dans le cercle des dadaïstes et surréalistes tout en voyant ses photographies de mode publiées par Harper's Bazaar, Vu, Vogue et Vanity Fair. L'occasion d'y découvrir comment les productions artistiques de Man Ray ont pu parfois être enrichies par son travail de commande pour les maisons de couture.

En attendant Man Ray

En attendant l’ouverture de l’exposition pour cet automne et surtout le déconfinement, la RMN et le musée du Luxembourg propose #EnAttendantManRay : pour cela, ils ont demandé à des personnalités issues du monde de l’art, de la photographie et de la mode, de témoigner de l’influence de Man Ray sur leur travail. Parmi elles : Martin Margiela, Diana Picasso, Kristina de Coninck ou encore Simon Baker. Leurs hommages à l’artiste sont visibles sur le site du Musée du Luxembourg. D’autres contenus y sont également disponibles afin de patienter sagement à la maison : le catalogue feuilletable en ligne, une balade sonore autour de Man Ray, la bande annonce de l’exposition, des articles et un livret pour les enfants.

Man Ray et la mode, du 23 septembre 2020 au 17 janvier 2021.