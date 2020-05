Plan pour la culture : Les artistes réagissent après les annonces d'Emmanuel Macron

Les réactions ne se sont pas fait attendre ce mercredi après les annonces d’Emmanuel Macron pour aider la culture, fortement touchée par la crise sanitaire. Si certains saluent cette prise de parole, beaucoup s’inquiètent pour l’avenir et espèrent des réponses concrètes qui pourraient les sauver.

Le rappeur, écrivain et réalisateur Abd Al Malik a pu participer à cette longue discussion organisée par écrans interposés entre le chef de l’Etat et plusieurs artistes issus de différents domaines.

«C’est un signe fort et important pour le monde de la culture. On a le sentiment d'être pris au sérieux. Il y avait aussi des représentants des ministères de la Culture, de l'Économie, du Travail, et c'est bien que ce lien entre les trois secteurs ait été fait», a avoué l’artiste à l’AFP.

Si le président de la République a dit, selon lui, «des choses fortes», Abd Al Malik attend de voir «comment cela va se traduire sur le terrain», et avoue que le temps presse pour toutes ces mises en application. «Quand on a des grands mots, on doit avoir des grands gestes, des grandes actions. (…) Nous devons maintenant avoir du concret dans le court et le moyen terme», insiste le rappeur.

A l’issue de cette concertation, Emmanuel Macron a annoncé vouloir la prolongation des droits des intermittents jusqu’à fin août 2021. Jean-Marc Dumontet, propriétaire de six théâtres parisiens, dont Bobino, a salué «ce soutien au monde de l’intermittence» et le «ton volontariste» de l’exécutif, avouant que tous les artistes ont besoin «d’un message d’espoir».

Des craintes face à un avenir incertain

Mais l’espoir laisse souvent la place, en cette période dramatique, à la désillusion et à la peur de ne pas retrouver une activité pérenne avant plusieurs mois. C’est le cas de Loïc Bonnet, directeur du théâtre à l'Ouest à Rouen, interrogé ce mercredi sur CNEWS, qui ne croit pas à une réouverture de certains lieux de création comme les théâtres à partir du 11 mai, pour qu’ils puissent «fonctionner et répéter». Un souhait pourtant émis par Emmanuel Macron. «Répéter pour préparer une saison, mais avec un mètre de distance», cela lui paraît irréaliste. Néanmoins, Loïc Bonnet ne comprend pas pourquoi son théâtre serait «plus dangereux avec des masques et des gants, qu'un métro bondé ?». Autre interrogation concernant les intermittents : «on parle (d'eux) avec une année blanche, mais ils vont aller travailler où, si les théâtres sont fermés ?», s'exclame-t-il.

De son côté, l’animateur et journaliste Stéphane Bern regrette «qu’il n’y ait eu qu’un mot sur le patrimoine» lors des annonces. «On ne peut pas sacrifier la culture. Le patrimoine, c’est de la beauté et de l’art à portée de main. Cet été, la culture sera aussi ce qui nous environne. Et je pense aux guides conférienciers qui ne pourront pas travailler si l'on ne rouvre pas les sites patrimoniaux. Il faut penser aux intermittents, cette armée de l’ombre qui travaille pour la culture», a-t-il déclaré.

L’Etat devra donc encore plancher et apporter des réponses pour tenter de rassurer les quelque 1,3 million de personnes qui travaillent dans ce secteur au bord de l’asphyxie. Peu avant son allocution, le comédien Charles Berling avait interpellé Emmanuel Macron au micro de RTL, lui demandant de «s’impliquer de façon extrêmement forte dans ce renouveau de la culture». Parmi les propositions proposées par l’acteur : «un plan Marshall pour qu'on puisse avoir une vision à long terme».