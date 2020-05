«Pirates des Caraïbes» : L’actrice Karen Gillan pressentie pour jouer dans le reboot sans Jack Sparrow

Les studios Disney ont annoncé qu’un nouveau «Pirates des Caraïbes», ou plutôt un reboot, était en préparation. L’actrice Karen Gillan pourrait en être l’héroïne, prenant ainsi la relève de la star Johnny Depp. Une annonce qui n’a pas forcément plu aux fans de Jack Sparrow.

Selon des informations dévoilées par The Disinsider, la comédienne britannique que l’on a vu dans la franchise «Avengers», les films d'aventures «Jumanji», et dans la peau de Nébula dans «Les gardiens de la galaxie» et sa suite, serait en pourparlers pour rejoindre la production.

Karen Gillan pourrait donc incarner la pirate Redd que le public peut déjà rencontrer dans les parcs d’attractions de la firme aux grandes oreilles. Elle serait en concurrence avec d’autres actrices, dont des femmes issues de la diversité. Si Craig Mazin et Ted Elliott s’occuperont de l’écriture, aucun réalisateur n’a pour le moment été confirmé pour tourner ce sixième film de la saga «Pirates des Caraïbes».

‘Pirates of the Caribbean’ Reboot Moving Forward With A Female Lead, Karen Gillan Eyedhttps://t.co/cJbbrlVWZl — The DisInsider (@TheDisInsider) May 6, 2020

Une chose est sûre : Disney ne semble pas vouloir rappeler l’acteur Johnny Depp, qui interprétait l’inoubliable Jack Sparrow. Et les fans de l’ex de Vanessa Paradis n’ont pas manqué de faire part de leur mécontentement, voire de leur colère, sur les réseaux sociaux.

Donc là ils veulent vraiment faire un Pirate des Caraïbes sans Johnny Depp et donc Jack Sparrow. Changez le nom du film au moins



C’est Johnny Depp l’âme de #PiratesdesCaraïbes. J’adore Karen Gillian mais personne ne pourra arriver à la cheville de #JohnnyDepp #JusticeForJohnny pic.twitter.com/uK1XhgPjrg — _geo_sama (@_geo_sama) May 7, 2020

Nous quand on entend la rumeur d'un nouveau #PiratesDesCaraïbes sans notre emblématique #JackSparrow. pic.twitter.com/mPoFjFfLZ6 — ELTØN (@elton_cuisines) May 6, 2020