Coronavirus : Paul McCartney annule sa tournée en France, aucune reprogrammation prévue

Déception pour beaucoup de fans qui l'attendaient avec impatience. Le chanteur anglais Paul McCartney a officialisé jeudi l'annulation de sa tournée en France, en raison des contraintes liées au Covid-19.

L'ancien Beatles ne jouera donc pas le 23 mai à Lille, le 26 mai à Paris, le 31 mai à Bordeaux ou encore le 7 juin à Lyon.

«Le groupe et moi sommes tellement désolés que nous ne puissions pas être avec vous, mais ce sont des moments sans précédent et le bien-être et la sécurité de chacun est la priorité, écrit Sir Paul dans un communiqué. J'espère que vous vous portez tous bien alors que nous attendons avec impatience les temps meilleurs à venir».

Son entourage dit avoir «examiné les possibilités de trouver des périodes de tournée alternatives dans le calendrier», mais «cela ne sera pas possible en raison des nombreux engagements en cours de Paul».

Les billets pour les concerts de la tournée française seront remboursés «dans le point de vente», à partir du 12 mai 2020.