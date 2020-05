Les baisers sur grand écran survivront-ils au coronavirus ?

Tout comme les salles de cinéma, les tournages sont encore à l’arrêt malgré le déconfinement. Dans l’optique d’une reprise tant espérée, l’industrie du 7e art réfléchit à la mise en place des gestes barrières sur un plateau. À cause de la distanciation sociale, les scènes de baiser pourraient être mises à mal.

On se souvient encore de Clark Gable embrassant Vivien Leigh dans «Autant en emporte le vent», de l’étreinte entre Jake Gyllenhaal et Heath Ledger dans «Le secret de Brokeback Mountain», ou de la belle Mary-Jane - incarnée par Kristen Dunst - posant ses lèvres sur celles de Spider-Man (Tobey Maguire), après lui avoir retiré son masque.

Qu’ils soient timides, fougueux ou langoureux, ces mythiques baisers au cinéma pourraient bien ne plus apparaître sur nos écrans dans les prochains mois, puisqu’à l’ère du Covid-19, s’embrasser et se serrer la main sont à proscrire. Pour les futurs tournages, les productions devront en effet «respecter les règles sanitaires en vigueur en particulier en matière de gestes barrières et de distanciation physique, tels que prescrits dans le Guide des bonnes pratiques élaboré par la profession, et validé par le ministère du Travail». Une charte sanitaire qui impliquera un coût supplémentaire pour le secteur déjà très affecté, et qui suscite de nombreuses interrogations.

Des artistes à distance, une mise en scène adaptée

Dans son rapport remis au gouvernement sur les conditions de déconfinement pour les lieux de répétition et de tournage, le Professeur François Bricaire, infectiologue, préconise de «distancer les artistes grâce à une mise en scène adaptée». Si la proposition peut séduire, elle semble pour beaucoup de professionnels incompatible avec le 7e art. «Comment faire une mise en scène en demandant aux acteurs d'être à un mètre cinquante les uns des autres ?», s’interroge François Hamel, directeur de production du long-métrage «Eiffel» (lui aussi interrompu) de Martin Bourboulon avec Romain Duris, dans un entretien à l’AFP.

Les scènes d’amour se résumeront-elles à l’avenir à des embrassades entre partenaires lardés de cellophane et séparés par une plaque de plexiglass comme l’avait imaginé l’acteur Daniel Craig dans une parodie d’un soap opera diffusée au début du mois de mars dans l'émission «Saturday Night Live» ?

Des tests sérologiques avant tout rapprochement ?

Pour que les baisers puissent survivre au coronavirus, les acteurs devraient, selon le rapport Bricaire, se soumettre à des tests sérologiques et à la prise de température avant un contact rapproché. L’idée de «faire venir tous les acteurs d'un film quinze jours avant le tournage pour les mettre en quarantaine», qui déplaît au réalisateur Christophe Honoré comme il l’a expliqué au Monde, a elle aussi été évoquée.

Au 20h de France 2, le dimanche 10 mai, le cinéaste Claude Lelouch, a pour sa part expliqué qu’il y aura «des obstacles supplémentaires» à dépasser, et qu’il va «falloir que les amoureux soient plus courageux que d’habitude».

Les acteurs devront surtout faire preuve de civisme comme ils ont déjà l'habitude de le faire, et prévenir en cas de symptômes qui pourraient mettre à mal la production, sachant que les assurances en France ne couvrent pas jusqu'à présent les dommages liés au Covid-19.

Des histoires d'amour à réinventer

Ces gestes barrières pourraient aussi avoir une incidence sur le récit lui-même, si l’on ne peut faire tourner des acteurs à moins d’un mètre les uns des autres. Les scénaristes craignent de devoir modifier certains des longs-métrages sur lesquels ils travaillaient, et supprimer les scènes de baisers et d'intimité pourtant essentielles dans des comédies romantiques par exemple.

«Dans le respect des auteurs et des scénarios, il va falloir faire preuve d'inventivité», a expliqué, à l’AFP, Valérie Lépine-Karnik, déléguée générale de l'Union des producteurs de cinéma (UPC). Les équipes devront donc s’adapter à ce monde d'après, sans toucher à l’essence même des films et de ce qui fait la magie du cinéma. Un défi de taille à relever.