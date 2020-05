Les internautes s'amusent à recréer les affiches de films cultes

Un nouveau challenge a vu le jour sur Twitter. Les fans de cinéma ont tenté de reproduire en plein confinement les affiches de leurs films préférés avec les ustensiles qu’ils pouvaient trouver chez eux. Et le résultat est souvent convaincant.

Du matériel de Pilates et un peu de curry pour recréer l’univers de «Dune» de David Lynch - film qui connaîtra une nouvelle adaptation signée Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet -, une spatule et une poupée en plastique pour s'immerger dans «Les dents de la mer» de Steven Spielberg, ou des bières en bouteille et en cannette pour se replonger dans «Le seigneur des anneaux» de Peter Jackson.

Les internautes très créatifs sont allés chercher dans les placards et les tiroirs une multitude d’objets de la vie quotidienne pour réaliser le décor des affiches de grands classiques du cinéma. Parfois même, ils se sont mis en scène et ont fait appel à leurs enfants… pour le meilleur et pour le pire. Et ces clichés sont à retrouver sous le hashtag #RefaisTonAffichePrefereeChallenge.

#RefaisTonAffichePrefereeChallenge@StagiaireAffich si seulement je collectionnais des figurines. Là c'est le Seigneur du Bistrot pic.twitter.com/LJfD9kSadg — The Tweetcher (@GeraltTrivia) May 10, 2020