«Retour vers le futur» : Marty, Doc et tout le casting du film enfin réunis

Après l’équipe des «Goonies», l’acteur Josh Gad a réuni lundi le casting de «Retour vers le futur» pour le deuxième épisode de son émission «Reunited Apart», diffusée sur sa chaîne YouTube. Des retrouvailles émouvantes trente-cinq après la sortie du premier volet de la trilogie.

C’est avec un plaisir non dissimulé que le comédien et animateur a accueilli sur son plateau virtuel Christopher Lloyd (Doc Brown), Michael J. Fox (Marty McFly) et Lea Thompson (Lorraine Baines-McFly). Les trois acteurs emblématiques de «Retour vers le futur» ont rapidement été rejoints par le réalisateur Robert Zemeckis. Et derrière lui, des accessoires qui ne sont pas passés inaperçus comme les Nike autolaçantes.

Après un jeu de questions-réponses, les participants confinés chez eux ont rejoué quelques scènes devenues cultes, et ont évoqué le tournage de ces trois longs-métrages sortis entre 1985 et 1990.

Le scénariste Bob Gale, les actrices Mary Steenburgen (Clara Clayton) et Elisabeth Shue (Jennifer Parker), ainsi que le compositeur Alan Silvestri et le musicien Huey Lewis ont également été invités pour cette émission pleine de nostalgie. Et tous ont pu apprécier la reprise du tube «The Power of Love».

Josh Gad avait préparé une ultime surprise à la fois pour ses invités et les internautes, en invitant le réalisateur J. J. Abrams. Fan de la première heure, l’auteur de l’épisode IX de Star Wars, «L’ascension de Skywalker» a profité de ce moment pour interroger ses idoles. Alors qu'un quatrième volet a été évoqué, les acteurs ont surtout demandé à ce que l'on remonte dans le temps, avant l'épidémie de coronavirus. Cette émission caritative a permis de récolter des fonds pour l'association Project HOPE qui distribue du matériel médical, dont des masques.