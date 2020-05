Biopic sur Johnny Hallyday : Laeticia Hallyday dément avoir été informée de ce projet

Alors qu’Olivier Marchal a annoncé qu’il réaliserait un biopic sur Johnny Hallyday en accord avec ses proches, la veuve du rockeur, Laeticia Hallyday, a démenti être au courant de ce long-métrage. Des querelles qui pourraient mettre à mal le tournage.

La mère de Jade et Joy a fait part de son étonnement suite à l’annonce lundi 10 mai du réalisateur de «36 Quai des Orfèvres» dans les colonnes du Figaro.

«Laeticia Hallyday dément catégoriquement avoir été informée d’un projet de biopic de Johnny Hallyday (…), et par conséquent d’avoir donné son accord dans ce cadre pour mettre à disposition tout ce que Johnny gardait dans sa maison de Marnes-la-Coquette», a-t-elle fait savoir par voie de communiqué.

La fille aînée du Taulier, Laura Smet, n’a pas non plus été contactée et semble passablement irritée. Dans une story publiée en début de semaine sur son compte Instagram, elle a déclaré : «J’apprends dans la presse qu’un biopic sur mon père serait en préparation !! Je suis stupéfaite que l’on n’ait pas jugé utile de me prévenir ni de me consulter. Merci de respecter notre famille. Merci de respecter notre deuil».

Olivier Marchal a pourtant expliqué que ce biopic sur le chanteur disparu le 5 décembre 2017, à l’âge de 74 ans, avait été validé par la famille. Il faut croire que tous n’ont pas eu la même information.