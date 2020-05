Le street-artiste Kongo crée deux œuvres pour remercier les soignants de l'hôpital Lariboisière à Paris

Alors que Banksy vient de faire don d’une création à l’hôpital universitaire de Southampton, au Royaume-Uni, Kongo a lui aussi voulu soutenir et remercier le personnel soignant. Le street-artiste a installé ses oeuvres à l’hôpital Lariboisière, à Paris.

Si, à sa fenêtre, il applaudit chaque soir à 20 heures les infirmiers, médecins et tous ceux qui sont en première ligne pendant cette crise sanitaire, Cyril Phan, alias Kongo, voulait aller encore plus loin et exprimer sa gratitude à sa manière.

Et c’est à l’extérieur de l’hôpital du 10e arrondissement de la capitale que le graffeur a décidé de passer à l'action. Il a imaginé une immense fresque pleine de couleurs et ponctuée de «Merci» format XXL, pour mettre en lumière tous les soignants qui travaillent dans l’ombre depuis près de deux mois. Kongo a installé une première œuvre sur les fenêtres de la galerie de la chapelle de Lariboisière, la seconde sur le kiosque à musique.

«J’espère que ce projet aura emmené de la couleur de la joie et de l’amour à nos héros», a expliqué sur son compte Instagram celui qui a déjà exposé sur le toit de la Grande Arche de La Défense. Il mettra également aux enchères des photographies de ces œuvres au profit de l’hôpital.