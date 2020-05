Le très attendu prequel d'Hunger Games en librairie le 20 mai

Une nouvelle réjouissante pour les nombreux fans de la saga «Hunger Games» : le prequel sort ce 20 mai aux éditions Pocket Jeunesse.

La date est enfin fixée. Certes, ce très attendu «Hunger Games : la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur» (éditions Pocket Jeunesse) reste sous embargo jusqu'au jour de la sortie, le 20 mai en France (le 19 mai aux Etats-Unis), on sait néanmoins que ce «prequel» propose de plonger à nouveau au coeur du territoire de Panem, soixante-quatre ans avant les événements de la série originale.

L'histoire commence le jour de la Moisson pour la dixième édition des Hunger Games. Le tout jeune Coriolanus Snow (qui deviendra le Président Snow incarné par Donald Sutherland à l'écran), âgé de 18 ans seulement, est choisi pour devenir le mentor du district 12 lors de ces Hunger Games. Une occasion pour lui de redorer un peu le blason de sa maison...

«Avec ce livre, je voulais explorer l'état de nature, qui nous sommes, et ce que nous percevons comme nécessaire pour notre survie», a indiqué Suzanne Collins. Un bon livre de déconfinement donc ? En tout cas, les libraires pourraient bien être contents de revoir un peu de jeunes lecteurs pousser les portes des librairies fraichement rouvertes.

Avec plus de 10 millions d'exemplaires vendus à travers le monde de la saga en trois tomes créée par Suzanne Collins, et une adaptation à succès au cinéma portée par Jennifer Lawrence et Liam Hemsworth, Hunger Games est certainement l'un des plus grands succès éditorial de ces dix dernières années.

Une nouvelle adaptation sur grand écran

Non contente de sortir le prequel des aventures se déroulant dans le monde fantastique de Panem, Suzanne Collins planche en ce moment sur l'adaptation cinématographique de ce nouveau roman. Toujours produit par Lionsgate, elle travaille actuellement à ce long-métrage au côté du scénariste Michael Arndt, déjà aux manettes du deuxième volet d'Hunger Games et notamment connu pour Toy Story 3 ou Little Miss Sunshine. De quoi prédire à nouveau un succès en salles.

Hunger Games : La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, de Suzanne Collins, 19,90€, Pocket Jeunesse.