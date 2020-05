Jonah Hill est l'acteur le plus grossier sur grand écran

S’il n’a pas encore remporté l’Oscar du meilleur acteur, Jonah Hill peut se targuer d’être le champion des jurons sur grand écran avec un record de 376 insultes, selon une récente étude dévoilée par le site BuzzBingo. Leonardo DiCaprio et Samuel L. Jackson obtiennent la deuxième et la troisième place du podium des stars les plus grossières.

Ce record, Jonah Hill l’a décroché en grosse partie grâce à sa performance dans «Le loup de Wall Street» de Martin Scorsese, sorti en 2013.

Dans ce long-métrage qui raconte l’ascension puis la descente aux enfers de Jordan Belfort, courtier en bourse devenu millionnaire, l’acteur incarne Donnie Azoff, un spécialiste du bâtiment qui s’associe avec ce requin de la finance. Et si les deux hommes sont accros à l’argent, à la drogue et au sexe, ils vouent également un culte aux gros mots.

Alors que le mot «f*ck» est prononcé à 506 reprises dans ce film d'environ trois heures - soit près de trois fois par minute - Jonah Hill comptabilise à lui seul 332 jurons. Le site BuzzBingo qui a passé au peigne fin pas moins de 3.500 scripts, affirme que l’acteur aurait juré au total 376 fois dans tous les films qu’il a tournés.

© Capture Buzz Bingo

Flatté et avec une pointe d'ironie, l’Américain de 36 ans, aperçu dans «SuperGrave» et «War Dogs», a tenu à remercier Martin Scorsese de l’avoir «poussé à (se) surpasser», dans un message posté sur son compte Instagram.

Dans ce classement, son partenaire de jeu, Leonardo DiCaprio, le talonne de près. Celui qui prête ses traits à ce sulfureux Jordan Belfort dans le même «Loup de Wall Street» se hisse en effet à la deuxième position avec 361 jurons. Une belle performance qui lui permet de gagner de justesse face à Samuel L. Jackson, jusqu’alors maître incontesté dans cette catégorie. L’acteur de «Pulp Fiction» décroche la médaille de bronze avec 301 grossièretés.

Le site BuzzBingo s’est également amusé à classer les acteurs en fonction du nombre de jurons prononcés pour 1.000 mots. Si Jonah Hill conserve sa première place avec une moyenne de 22,9, Adam Sandler effectue une belle percée (12,3) grâce à Howard Ratner, le bijoutier new-yorkais qu’il joue dans «Uncut Gems» des frères Safdie. Et par la même occasion, il envoie Leonardo DiCaprio en troisième position (10,7).

© Capture Buzz Bingo

Côté longs-métrages, «Le loup de Wall Street» et «Casino» obtiennent respectivement la première et la troisième place du palmarès avec 715 et 606 insultes, prouvant ainsi que Martin Scorsese reste le pro de la vulgarité. Pris en sandwich, «Uncut Gems» enregistre 646 jurons.

© Capture Buzz Bingo