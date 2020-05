«La Ronde de nuit» de Rembrandt se dévoile en hyper-résolution

Une plongée au coeur de la toile. En publiant en ligne la photo en hyper-résolution du tableau de Rembrandt «La Ronde de nuit», le Rijksmuseum d'Amsterdam offre au public une immersion dans les plus petits détails de ce chef d'oeuvre, dont la restauration a débuté en juillet 2019.

S'il existait déjà une possibilité d'observer à loisir ce tableau peint en 1642 grâce à Google Arts & Culture, il s'agit cette fois du balayage haute résolution le plus précis jamais réalisé, avec, comme l'indique sur Twitter Rob Erdmann, le directeur scientifique du Rijksmuseum d'Amsterdam, «25 fois plus de données» et de meilleures couleurs, pour une résolution de 44,8 gigapixels. Il aura fallu pas moins de 528 clichés assemblés pour obtenir ce résultat saisissant, dans lequel on peut zoomer à foison.

Dans cette photo de la pièce majeure du musée néerlandais, on peut ainsi voir, comme si on participait à la scène représentée par le maitre flamand, les visages et toutes leurs expressions, les jeux de lumière pour mettre en valeur tel ou tel personnage, les imperfections à la surface de la toile, et, bien sûr, l'extrême maitrise de son art par Rembrandt, dont on perçoit, quatre siècles plus tard, tous les coups de pinceaux. Un plaisir impossible à satisfaire en temps normal, surtout quand on sait que le tableau ne mesure pas moins de 4,38 mètres sur 3,59.

Today the Operation Night Watch team is going back to work in the glass chamber in the museum. The team published the largest and most detailed photograph of The Night Watch ever.





Watch the high-res photo here: #OperationNightWatch #AkzoNobel

Mais la beauté sombre de cette huile sur toile est aussi son point faible. Cette oeuvre maîtresse dans l'histoire de la peinture n'a en effet été baptisée « La Ronde de nuit» qu'au XIXe siècle, à cause de son aspect quasi-nocturne, alors même que son sujet-une compagnie de mousquetaires d'Amsterdam sortant d'un bâtiment-est censé se dérouler de jour. Cette teinte serait ainsi dûe à l'utilisation par Rembrandt (1606-1669) d'un apprêt appelé bitume de Judée, qui assombrit inexorablement la peinture.

Une aide précieuse à la restauration

Un important travail de restauration et de préservation-que le public pouvait suivre virtuellement en direct-a d'ailleurs été mis en place depuis juillet 2019 sous le nom d'«Opération Ronde de nuit» pour, entre autres ajustements, y remédier. Et la photo en hyper-résolution désormais visible n'y est pas étrangère. Comme l'explique le directeur du musée Taco Dibbits, «l'équipe de recherche de l'opération Ronde de nuit utilise les toutes dernières technologies et repousse continuellement les limites de ce que l'on pensait possible. La photographie est une source d'information cruciale pour les chercheurs, et les visiteurs en ligne peuvent l'utiliser pour admirer le chef-d'œuvre de Rembrandt dans ses moindres détails».

Au total, douze restaurateurs avaient commencé à travailler sur le tableau, calfeutrés dans une chambre de verre de 7 mètres carrés, avant que les mesures de confinement ne viennent interrompre ce travail, y compris dans cette cabine de verre, ou deux personnes seulement pourront desormais travailler ensemble tant que la distanciation sociale sera de mise. Outre son aspect ludique, le cliché en hyper-résolution permet ainsi à l'ensemble des équipes de restauration de continuer à travailler, en visualisant la peinture à distance et en analysant son vieillissement. Ils entameront ainsi la deuxième phase de la restauration, initialement prévue après cet été, au début de l'année prochaine.

A noter que le Rijksmuseum pourra de nouveau accueillir le public dès le 1er juin, mais sa capacité passera de 10000 visiteurs par jour à 2000.