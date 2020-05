Le festival Culturissimo se décline en ligne avec panache

Initialement organisé dans 75 théâtres et espace culturels à travers l'Hexagone pour promouvoir la lecture et la culture lors d'événements gratuits, la 7e édition du festival Culturissimo se décline, cette année, en ligne, du vendredi 15 mai et jusqu’au 12 juin.

Contraint de se réinventer du fait de la crise sanitaire, c’est donc sous un format inédit que le festival, organisé depuis 2014 par l’enseigne E.Leclerc, proposera sur la toile quarante lectures filmées depuis le théâtre du Petit Saint-Martin à Paris, et des concerts enregistrés chez eux par les artistes, programmés chaque vendredi, lundi et mercredi à 17 h jusqu’à mi-juin.

Des lectures menées de mains de maîtres

Tous les deux jours, des pastilles vidéo d’une dizaines de minutes seront postées sur le site culture.leclerc. Des comédiens de renoms y liront ainsi les premières pages d’ouvrages contemporains, de Jean-Paul Dubois, Prix Goncourt 2019 pour « Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon » à Sylvain Tesson, Prix Renaudot 2019 pour « La panthère des neiges », en passant par Leïla Slimani, Gaël Faye, Patrick Modiano ou encore Pierre Lemaitre. Des lectures de grands classiques de la littérature à l’instar de « La promesse de l’aube » de Romain Gary, « L’étranger » d’Albert Camus, « L’écume des jours » de Boris Vian mais aussi de textes ayant une résonnance particulière avec l’époque à l’image de « La peste » d’Albert Camus, « Contagions » de Paolo Giordano, ou « Le Hussard sur le toit » de Jean Giono, qui seront également programmées.

Un rendez-vous qui réunit une pléiade d’artistes prestigieux. Parmi les fidèles du festival, Daniel Mesguich, Nicole Garcia, Clotilde Courau, Hippolyte Girardot, Stéphane Freiss, Dominique Pinon, Marianne Denicourt, Bruno Putzulu, Irène Jacob, Marie Bunel, Judith Henry, ont répondu présent.

Mais le festival Culturissimo réunira également de nouveaux venus issus du cinéma et du théâtre. Ainsi Dominique Blanc, Didier Sandre et Laurent Stocker de la Comédie-Française participeront à cette 7e édition comme Jacques Weber, Jean-Philippe Ricci, Yann Collette et la chanteuse Olivia Ruiz. Cette dernière offrira notamment aux internautes une mise en bouche de son premier roman « La commode aux tiroirs de couleur ».

Alain Souchon, Jean-Louis Aubert, Tété, Ours, Sônge… des concerts en ligne de haut vol

La musique sera bien évidemment à l’honneur. En effet, chaque vendredi, lundi et mercredi, aux côtés des deux lectures du jour, deux concerts seront par ailleurs organisés. Les artistes de renom y croiseront la nouvelle garde. Alain Souchon, Tété, Tryo, Suzane, Bertrand Belin, Malik Djoudi, Arman Méliès, Ours, Sônge se lanceront en effet dans ces concerts d’un nouveau genre. Jean-Louis Aubert viendra clore le bal le 12 juin.