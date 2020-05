Les nominations pour la cérémonie des Molières 2020 se fera en ligne ce dimanche

Comme nombre d’événements culturels, la cérémonie des Molières, qui devait se tenir au théâtre du Châtelet le 11 mai dernier, a été repensée du fait de l’épidémie de Coronavirus. Elle n’est pourtant pas totalement à l’arrêt puisque les nominations des pièces qui concourront cette année seront annoncées en ligne dimanche 17 mai.

Alors que les salles de spectacles ont tirés le rideau depuis mi-mars dernier et restent fermées jusqu’à nouvel ordre, la 32 e Nuit des Molières a évidemment été reportée. L’Académie des Molières s’apprête pourtant, comme elle l’a annoncé sur Twitter, à dévoiler, sur son site, les noms des spectacles, comédiennes, comédiens, metteurs en scène, humoristes… éligibles aux plus hautes distinctions du théâtre hexagonal.

Comme vous le savez peut-être, la 32ème Cérémonie des Molières est maintenue dans une forme transformée afin de couronner les créations théâtrales de la saison. L'Académie des Molières vous révèle que l'annonce des NOMINATIONS aura lieu dans une semaine exactement DIMANCHE 17 MAI — Les Molières (@NuitdesMolieres) May 10, 2020

La date de la cérémonie officielle n’a pas encore été communiquée. Début avril Jean-Marc Dumontet, qui a relancé ce rendez-vous en 2014, avait évoqué dans les colonnes du Figaro la possibilité de reporter la Cérémonie à fin juin, début juillet.

Cette année, la cérémonie devait être animée par le comédien Bruno Solo, qui succède à Alex Vizorek. Tous les ans, dix-neuf statuettes sont attribuées et récompensent, entre autres, les meilleurs spectacles de théâtre public, privé, metteur en scène, comédiens et comédiennes.

En 2019, « La machine de Turing » avait raflé quatre récompenses ( meilleur spectacle privé, auteur, comédien et mise en scène) et Blanche Gardin récolté son second Molière, en deux ans.