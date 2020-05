Vidéo : Greta Thunberg joue une voyante dans le clip du groupe de rock Pearl Jam

La jeune activiste suédoise Greta Thunberg apparaît dans le nouveau clip du groupe de rock Pearl Jam, sous les traits d'une voyante.

Après la sortie de son onzième album Gigaton au mois de mars, le groupe américain a dévoilé cette semaine le clip de son morceau Retrograde.

UN FUTUR D'APOCALYPSE

Le clip montre un homme qui se rend chez une voyante sous de violentes rafales de pluie. Dans sa grande boule de cristal, la professionnelle lui prédit une série de catastrophes climatiques telles que la fonte des glaciers, l'engloutissement de New York et l'avènement d'un soleil de feu. Le personnage regarde ses projections angoissantes avec de grands yeux inquiets.

La voyante manipule ensuite un tarot divinatoire sur lequel apparaissent les différents membres du groupe de rock. Dans son album, le groupe évoque à plusieurs reprises le changement climatique, notamment dans les morceaux Quick Escape et Danse of the Clairvoyants.

UNE GUEST-STAR DE L'ECOLOGIE

A la fin du clip, le visage de la voyante apparaît en pleine lumière, sous les traits de Greta Thunberg, la militante écologiste de 17 ans. La jeune suédoise est devenue l'égérie du combat climatique. Elle a lancé en octobre 2018 les «grèves de l'école pour le climat», qui ont fait descendre près de 4 millions de jeunes dans les rues.