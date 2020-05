Le Crazy Horse célèbre ses 69 ans sur les réseaux sociaux

Dans l’impossibilité de rouvrir jusqu’à nouvel ordre, Le Crazy Horse fêtera demain, mardi 19 mai, ses 69 ans sur la toile. A cette occasion, le plus célèbre des cabarets parisiens, qui comme toutes les salles de spectacles a fermé ses portes mi-mars en raison de l’épidémie de Covid-19, a imaginé une journée spéciale sur Instagram.

C’est donc un anniversaire certes confiné, mais qui voit les choses en grand, qu’a concocté le Crazy Horse. La maison fondée en 1951 par Alain Bernardin organise ainsi de 8 h 30 jusqu’à une heure du matin, un marathon live sur son compte Instagram.

Dita von Teese, Chantal Thomass, Conchita Wurst… au rendez-vous

Alors que depuis sa fermeture la maison a laissé carte blanche à ses artistes et propose des rendez-vous quotidiens, l’Institution réunit pour cette journée spéciale ses célèbres crazy girls mais aussi des guests et amis fidèles de la maison ayant déjà présenté ou conçu des numéros pour le Crazy.

Parmi eux : Dita Von Teese, Chantal Thomass, Conchita Wurst ou encore Victoria Modesta donneront chacun un live talk, respectivement à 11h 30, 15 h, 22h et 20h. Première guest star du Crazy Horse, Dita von Teese a foulé la scène de la célèbre salle parisienne dès 2006, en revisitant le célèbre numéro du « Bain » et y est revenue régulièrement. Avec cette prestation, la brune sexy a ouvert le bal des collaborations artistiques entre le Crazy Horse et de nombreux invités de renom. C’est notamment le cas de la créatrice de mode Chantal Thomass, qui en 2016 a signé le spectacle Dessus Dessous, de Conchita Wurst, invitée en 2014, et dernièrement de l’artiste Victoria Modesta.

D’autres artistes viendront fêter cet anniversaire sur les réseaux. Le musicien Léonard Lasry et la chanteuse Haylen, révélée au grand public dans The Voice 5, y donneront des lives acoustiques. Le chorégraphe et metteur en scène Stéphane Jarny viendra égalment y parler de son travail.

Yoga, maquillage, chorégraphie : Une journée originale avec le crazy

Pour aller plus loin et partager l’univers du Crazy, des rendez-vous originaux ponctueront cette journée. Cours de yoga matinal avec Lava Stratosphère, séance de Pilates avec Venus Océane pour la pause déjeuner, séance de maquillage afin de confectionner des yeux de chat avec Mika Do à 14 h ... rythmeront cet anniversaire. Cerise sur le gâteau, en attendant de pouvoir retrouver la scène, les danseuses du Crazy Horse ont décidé de récréer, chacune de chez elle, la célèbre chorégraphie de « God Save Our Bareskin », mythique numéro d’ouverture du Crazy depuis 1989.