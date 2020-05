Paris : la librairie Boulinier du boulevard Saint-Michel fermera définitivement ses portes en juin

Une page se tourne. La mythique librairie Boulinier, installée sur le boulevard Saint-Michel à Paris depuis 1938, fermera définitivement ses portes à la mi-juin en raison du non-renouvellement de son bail.

Véritable repère pour les étudiants du Quartier latin et les amateurs de livres, qui pouvaient dénicher des romans, bandes dessinées, mangas, ou encore des livres d’études à moindre coût, la boutique a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux ce week-end.

«Le bail du 20 Boulevard Saint Michel n’ayant pas été renouvelé; ce magasin occupé par la société BOULINIER depuis 1938 va fermer mi-juin.», a écrit l’enseigne sur son compte Instagram.

Mais la librairie spécialisée dans les livres d’occasion se veut optimiste. «Vous remerciant de votre fidélité, pour certains, de toute votre vie, nous voulons être positifs : une page se tourne mais le livre de notre histoire n'est pas fini. Il va continuer à s’écrire dans nos autres magasins avec à la plume les arrières-arrières petits-enfants du fondateur, à peine trentenaires et déjà complètement investis.», a-t-elle poursuivi.

«Cette période de confinement nous a rappelé les valeurs essentielles de la vie et la culture en fait bien évidemment partie», a conclu Boulinier avant de rappeler aux amoureux des livres qu’ils pourront continuer à farfouiller dans les bacs des sept autres magasins à Paris et en Seine et Marne.

Une entreprise familiale

Créée en 1845 rue des Mathurins, «la librairie moderne», baptisée plus tard «Boulinier» s’est installée en 1858 au 19 Boulevard Saint-Michel, à l'époque boulevard Sébastopol, au cœur du Quartier Latin à Paris.

C’est l’arrière-grand-père de la génération actuelle, Paul Boulinier, qui en 1870 commence à y travailler et rachète le fonds de commerce de gros et demi-gros de publications illustrées à son employeur quand il prend sa retraite en 1886.

A partir de là, l’entreprise a continué à se moderniser et à se diversifier de génération en génération. C'est dans les années 1990 que Boulinier décide de se lancer dans l’occasion, et instaure, en véritable pionnière, le concept Achat-Vente Reprise Intégrale de Livres, BD, Mangas, CD, DVD, Vinyls.