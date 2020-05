Photographie de nu, œuvres classiques, musées célèbres : le virtuel au service de l’art

La virtualité n’a jamais été autant au service de l’art que depuis le début du confinement.

Publi-Rédactionnel

La virtualité au service de l'art avec Artistics

De nombreux galeristes et musées ont décidé d’accompagner cette période difficile à leur manière, en proposant un accès virtuel à leurs collections et expositions pour permettre à chacun de s’évader, de faire de nouvelles découvertes et de s’offrir un moment de beauté et de culture même depuis chez soi. Un concept qui avait déjà vu le jour il y a longtemps, mais qui s’est complètement développé ces dernières semaines. Mais que peut-on véritablement découvrir sur le web ? Réponses !

La photographie de nu à l’honneur

La photographie de nu avait déjà commencé à être mise à l’honneur fin 2019, notamment avec les expositions « Bare Men : The Group Show » à la Living Gallery de Brooklyn, « Send Nudes » à la Centrifugeuse de Pau, et de superbes créations avaient été repérées à Paris Photo 2019. La photographie de nu devait d’ailleurs continuer à se faire une place en 2020 avec la 20e édition du Festival Européen de la Photo de Nu. Le festival qui met à l’honneur la photographie de nu depuis 20 ans a été contraint d’annuler cette édition 2020 prévue pour début mai, mais il est toujours possible de découvrir le travail des artistes qui y étaient programmés en découvrant le site du festival. Adieu donc les expositions de photographie de nu, mais la virtualité vient à la rescousse en proposant notamment de belles sélections de créations sur les sites spécialisés dans la photographie tout comme sur les sites de galeries qui permettront de découvrir les artistes émergents de la photographie de nu. Une belle occasion de réviser ses classiques et de faire des nouvelles découvertes dans le domaine de la photographie de nu.

Les plus grands musées du monde ouvrent leurs portes virtuelles

Si vous avez toujours rêvé de visiter le Louvre en prenant votre temps et sans être dérangé ou de traverser l’Atlantique pour découvrir les plus beaux musées new-yorkais, le confinement aura au moins l’avantage de vous permettre de toucher du doigt cette expérience. Bien entendu, il n’est pas question de se déplacer, mais bien de faire ses visites depuis chez soi ou plus précisément depuis son ordinateur. Il vous sera ainsi possible de découvrir les plus beaux et les plus célèbres musées du monde avec notamment des visites virtuelles du Metropolitan Museum of Art de New York et ses 5 000 œuvres d’art, du MoMa de New York qui a rendu plus de 129 créations accessibles, du Tate Modern de Londres, du Musée Van Gogh et du Rijksmuseum à Amsterdam, du Musée des Confluences avec son architecture hors du commun à Lyon, du Musée d’Orsay et du Musée des Arts Décoratifs à Paris, de la Galerie des Offices à Florence, du Musée Frida Kahlo et bien d’autres !

Entre les galeristes qui permettent de découvrir les œuvres qu’ils ont à la vente, mais aussi les musées qui mettent à disposition des visites virtuelles de leurs infrastructures et des œuvres qui y sont exposées, il devient tout à fait possible de faire le plein de culture pendant le confinement. Une belle occasion d’enrichir sa culture artistique, de revoir des classiques, de découvrir des nouvelles œuvres et de s’imaginer le temps de quelques minutes ou de quelques heures en dehors de chez soi. Voyager grâce à l’art aussi bien en France que dans un pays lointain n’a jamais été aussi accessible !