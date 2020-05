Plus d'un musée sur dix dans le monde pourrait ne jamais rouvrir

Conséquence de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, la plupart des musées du monde ont dû fermer leurs portes.

A l'occasion de la journée internationale des musées ayant eu lieu ce lundi 18 mai, deux enquêtes - celles de l'UNESCO et celle de l'ICOM (Conseil International des Musées) - convergent vers un triste constat : certains musées pourraient ne jamais se remettre de cette crise sanitaire.

Selon l'ICOM, 13 % des musées qui ont fermé risquent de ne jamais rouvrir leurs portes. Autre chiffre vertigineux : près de 90 % des musées des états membres ont dû fermer, soit près de 85 000 établissements, alors que la moitié de la population mondiale a été confinée.

Si cette enquête visait à dresser un bilan de la situation des musées, elle met aussi en évidence leur capacité à rebondir. Or, il apparaît que seuls 5% des musées «d'Afrique et des petits Etats insulaires en développement» ont été en capacité de proposer des contenus numériques à leur public.

«Cette pandémie nous rappelle aussi que la moitié de l'humanité n'a pas accès aux technologies numériques. Nous devons oeuvrer plus encore pour réduire les inégalités et favoriser l'accès à la culture pour toutes les populations, notamment les plus vulnérables et celles qui sont isolées», a déclaré Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO.

Un appel pour débloquer des aides publiques et privées

La conclusion de ces enquêtes est un véritable appel du pied aux Etats membres et à tous ceux qui le peuvent pour venir en aide à leurs institutions culturelles. Suay Aksoy, Présidente de l'ICOM, ne mâche pas ses mots : «Le domaine des musées ne peut pas survivre par lui-même, sans le soutien des secteurs publics et privés. Il est impératif de lever des fonds de secours d'urgence et de mettre en place des politiques de protection des professionnels et des travailleurs indépendants en contrat précaire».

