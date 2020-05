Robbie Williams organise un concert virtuel avec Take That

Robbie Williams va retrouver ses comparses de Take That. Le boys band britannique qui a fait fureur dans les années 1990, se reformera pour un concert caritatif diffusé sur Internet le 29 mai.

Crise sanitaire oblige, il n’y aura pas de public, ni même de scène. Mark Owen, Howard Donald, Gary Barlow, ainsi que Robbie Williams interprèteront leurs tubes depuis chez eux pour une performance unique cette année.

«Pour une nuit seulement ! Nous nous produirons en live chez vous, depuis chez nous, le 29 mai sur la chaîne YouTube CompareTheMeerkat», ont expliqué les membres du groupe sur les réseaux sociaux.

Les recettes de ce show virtuel seront reversées à Nordoff Robbins et Crew Nation, deux associations caritatives qui viennent en aide aux artistes et aux personnes travaillant dans le monde du spectacle. Un secteur touché de plein fouet par la pandémie de coronavirus.

Très heureux et impatient de jouer - même à distance - avec ses copains, Robbie Williams, confiné dans sa propriété de Los Angeles avec sa femme Ayda Field et ses enfants, a appelé tous ses fans à suivre ce concert retransmis sur la chaîne YouTube du site de comparateur de prix ainsi que sur la page Facebook, à partir de 21h (heure française).

Et la star de la pop a également imposé un dress code. «Chaussons et pyjamas» pour tout le monde, a-t-elle écrit dans un message publié sur son compte Instagram. Plus que quelques jours pour parfaire sa tenue.