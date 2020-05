Une sélection d'albums à écouter avant l'été

Si les théâtres et les salles de cinéma sont encore fermés, il est néanmoins possible de se procurer des CD et des vinyles pour écouter de la musique pendant ce déconfinement. Voici une sélection de nouveautés à paraître avant l’arrivée de l’été.

«Chromatica», de Lady Gaga

La nouvelle a ravi tous les Little Monsters de la planète. Reporté en raison de l’épidémie de coronavirus, le sixième et nouvel album de Lady Gaga, baptisé «Chromatica» sortira le 29 mai.

Cet opus pop dance qui s’inspire des sons des années 1980 et 1990, comprendra des titres entraînants comme le single «Stupid Love» et ses 80 millions de vues sur YouTube, ainsi que des collaborations avec des artistes tels qu’Ariana Grande, qui s’invite sur le morceau «Rain on me».





«Pas peur», de L.E.J

Lucie, Elisa et Juliette, qui forment le trio L.E.J reviennent avec un troisième album, dont le titre prémonitoire évoque la crise sanitaire actuelle qui paralyse le monde entier mais que ces «trois mousquetaires au féminin» tentent de surmonter en musique. D’ores et déjà disponible en précommande sur le site des filles, et dont un euro pour chaque achat sera reversé à la Fondation des femmes, «Pas peur» sera dévoilé le 29 mai. Seize nouveaux morceaux bercés par des cordes et le combo piano-voix pour lesquels L.E.J a parfois fait appel à des artistes comme Bigflo et Oli, Chilla, Youssoupha et Fakear.

«These two windows», d’Alec Benjamin

A 25 ans, il est la nouvelle révélation pop de la scène musicale internationale. Ce jeune auteur, compositeur et interprète américain, révélé grâce au tube «Let me down slowly» avec Alessia Cara, débarque le 29 mai avec un album très attendu intitulé «These two windows». Une voix rapidement identifiable, une guitare acoustique pour alliée, et dix compositions, dont «Demons», «Oh my god» et «Jesus in LA», qui sonneront comme la bande originale à écouter pendant cette période post-confinement.

«Hyper», d’Hervé

C’est une «hyper» bonne nouvelle pour tous ceux qui ont découvert le jeune artiste en train de faire sauter des crêpes en claquettes dans sa cuisine pendant le confinement. Un instant de vie mis en scène dans le clip de «Si bien du mal», extrait du premier album d’Hervé attendu le 19 juin. Avant de se lancer en solo, cette nouvelle pépite de la scène française faisait partie du groupe Postaal. Grâce à son EP, «Mélancolie F.C», sorti en 2019, dont «Cœur poids plume», Hervé a frappé fort. Et avec ses textes français et ses compositions pop électro, nul doute que son premier opus fera des adeptes.

«Rough & Rowdy Ways», de Bob Dylan

Ces derniers mois, assigné à résidence, Bob Dylan n’a pas chômé puisqu’il a dévoilé pas moins de trois chansons originales, dont «Murder Most Foul», un morceau fleuve de près de 17 minutes évoquant notamment l’assassinat du président des Etats-Unis, John Fitzgerald Kennedy. Ils feront partie des dix morceaux qui composeront son nouvel album, «Rough & Rowdy Ways», à paraître le 19 juin. S’il a dévoilé ces dernières années des albums de reprises des classiques interprétés par Frank Sinatra, l’Américain de 78 ans, qui a reçu le prix Nobel de littérature en 2016 reviendra cette fois-ci avec un disque inédit. Le premier depuis huit ans.

«Sommeil levant», d’Hoshi

Son nom de scène signifie «étoile» en japonais. Et on peut dire que depuis son premier album «Il suffit d’y croire» dévoilé en 2018, Hoshi brille sur la chanson française. De son vrai nom Mathilde Gerner, cette artiste originaire de Versailles qui a été nommée cette année dans la catégorie Révélation scène aux Victoires de la musique, signe un deuxième opus très personnel dont elle a écrit et composé toutes les chansons. Quatorze au total. Dans son univers coloré empreint de sons pop rock avec un soupçon de tonalités urbaines, Hoshi nous raconte son enfance, ses doutes, sa vie d’artiste et ses combats alors qu’elle a été la cible de propos lesbophobes.