Après le film, la sortie de la BD «Kaamelott» elle aussi repoussée

Alors que les fans vont devoir à nouveau faire preuve de patience pour déguster «Kaamelott» au cinéma - mais que sont quelques mois comparés aux années d'incertitudes ? - la sortie du Tome 9 de la bande dessinée consacrée aux aventures des héros imaginés par Alexandre Astier a elle aussi été repousée.

Marre de regarder pour la centième fois le teaser du film ? Les coffrets des six livres tournent en boucle dans votre lecteur ? Voici enfin de quoi caser une étape avant le 25 novembre prochain, date d'apparition dans les salles obscures du premier volet du film «Kaamelott», au lieu du 29 juillet.

Avec la sortie du tome 9 de la bande dessinée, Alexandre Astier élargit encore un peu plus son univers. Mais au lieu de la date du 10 juin initialement prévue, comme l'indiquait alors le «Roi Arthur» lui-même dans un tweet du 5 mars, il faudra cette fois attendre le 24 juin avant de se ruer chez les libraires, qui seront ravis d'accueillir les fans après des semaines de fermetures pour cause de coronavirus.

Le 9e album de Kaamelott, Les Renforts Maléfiques, sortira le 10 juin prochain. Une bande toujours dessinée par Steven Dupré et scénarisée par votre serviteur.





Il clôt le dyptique initié avec le précédent : l’Antre du Basilic.https://t.co/HhAohVFd2q#Kaamelott #BD #Casterman pic.twitter.com/045eH138hQ — Alexandre Astier (@AAstierOff) March 5, 2020

Intitulé «Les Renforts Maléfiques», il vient clôre le récit initié dans le tome précédent, «L'Antre du Basilic». Et si les fans avaient dû patienter cinq ans entre le tome 7 et 8, il n'aura fallu attendre cette fois que deux ans. Pour ce nouvel album, Astier retrouve au dessin Steven Dupré, à ses côtés depuis le début des publications. On retrouve ainsi Arthur et ses compagnons sains et saufs après avoir visité le repaire de ce fameux monstre capable de transformer les intrus en pierre par un simple regard.

Après avoir déambulé dans un véritable dédale de couloirs et pièces lugubres, truffé de pièges et de créatures en tout genre, la fine équipe du roi de Bretagne avait pu mettre la main sur un fabuleux trésor. Encore fallait-il sortir victorieux de cette antre, typique des scénarios de jeu de rôle à l'ancienne et leurs donjons mortels.

Une ambiance plus proche de l'héroïc fantasy

Munis de leur précieux butin, il va falloir cette fois s'extraire des lieux, d'autant qu'Arthur, Léodagan, Bohort, Merlin, Perceval, Caradoc et autre Père Blaise ont passablement énervés les gardiens de ces catacombes. Et le chemin du retour s'annonce au moins aussi compliqué, la faute à ces «Renforts maléfiques» qui les attendent.

Comme pour les abums précédents, l'intérêt principal de ces aventures est de placer les héros désormais archi-connus dans des situations inédites et sans limites, que la version télé ne pouvait aborder sans d'énormes effets spéciaux. Des décors amples, des aventures plus proches de «The Witcher» que des «Rois maudits», des créatures fantastiques à foison...Le dessin peut se permettre , d'où une tonalité beaucoup plus héroic fantasy que dans la série. Par contre, Alexandre Astier fait toujours preuve de vista quand il s'agit de truffer les cases de dialogues savoureux entre les personnages, et là dessus, on retrouve avec plaisir les mêmes ton et humour que dans la version «live». Entre chamailleries, inconséquences et incompétence, la dérision est toujours de mise.

Surtout, pas besoin d'être un adepte depuis le tome 1 de la BD pour suivre ces nouvelles aventures, comme le rappelait d'ailleurs l'auteur lui-même :

Dans n’importe quel ordre. Pas de chronologie et pas besoin de connaître la saga. — Alexandre Astier (@AAstierOff) March 5, 2020

Avant de préciser, avec son humour à froid si caractéristique, que la qualité est au rendez-vous dans cet album :

Non, en revanche, c’est vraiment mauvais. Mais bon… aux cabinets… — Alexandre Astier (@AAstierOff) March 5, 2020

BD Kaamelott, tome 9, «Les Renforts Maléfiques», Steven Dupré (dessins), Alexandre Astier (scénario ), 48 p., 13,95€

