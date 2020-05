Le magazine culte Metal Hurlant s'offre un retour vers le futur pour 2021

Le magazine Metal Hurlant devrait revenir en kiosque au premier semestre de 2021, après une quinzaine d'années à l'arrêt.

«C'était prévu dans Superman, Spirou et Walking Dead : la propagation d'une épidémie virale à l'échelle de l'humanité. Mais ce que personne n'attendait, c'est le retour de Metal Hurlant en 2021» : une annonce postée sur Facebook qui saura faire pousser des cris de joie à plus d'un fan de science-fiction moulé dans son canapé après plus de deux mois de confinement.

Le magazine culte Metal Hurlant va renaître de ses cendres en 2021 grâce aux Humanoïdes associés et à Vincent Bernière, qui cumule déjà de nombreuses casquettes. Editeur, journaliste spécialisé en bande dessinée, le quinquagénaire est aussi auteur de BD et de livres sur le neuvième art. Fort du succès de sa reprise des Cahiers dessinés (onze numéros à son actif), Vincent Bernière était le candidat idéal pour la reprise du magazine de BD SF. Il en devient donc son directeur, alors que la rédaction en chef est assurée par Nicolas Tellop, lui aussi auteur pour Les Cahiers dessinés et de livres sur la BD.

La revue fut fondée par des personnalités comme Jean-Pierre Dionnet, Moëbius et Philippe Druillet en 1975, avant de s'éteindre en 1987 alors qu'il avait inspiré des créateurs tels que George Lucas ou Ridley Scott, puis de renaître brièvement dans les années 2000 avant de s'arrêter à nouveau.

Des jeunes pousses dans les pas des anciens

Ugo Bienvenu (Préférence système, Denoël Graphic), jeune prodige de la bande dessinée que le public de la dernière édition du Festival d'Angoulême avait notamment pu découvrir dans une jolie exposition, s'offre la joie de dessiner la couverture de ce «premier» numéro. On y découvre un couple tenant un nouveau-né doré en train de hurler, comme s'il venait de naître. Le thème de ce numéro est annoncé comme axé sur le futur très proche ou le «near near future» (anticipation proche dans sa traduction française). Le jeune homme fera partie du comité de rédaction de ce nouveau Metal Hurlant, aux côtés de l'autrice de Science Fiction Sabrina Calvo, de l'éditrice aux Humanoïdes associés, Cécile Chabraud, et du scénariste maison Jerry Frissen.

Vincent Bernière annonce un tirage situé entre 30 000 et 40 000 exemplaires et un volume aussi proche d'un «mook» que d'un magazine. «Nous n'allons pas révolutionner la culture contemporaine. Mais je compte sur cet effet de cycles (...). Avec le retour de Metal, un nouveau cycle s'engage. Nous avons l'intention d'être inventifs, prospectifs, subversifs... Comme le furent à l'époque Philip K.Dick, Isaac Asimov ou plus loin derrière eux des auteurs tels Jules Verne ou Orwell», précise-t-il au Figaro.

Rédacteur en chef de la revue pendant de très longues années, Jean-Pierre Dionnet, qu'on aurait pu imaginer intéressé par un tel projet, ne souhaite pour l'instant pas revenir dans l'aventure et attend de voir le résultat d'une telle renaissance, comme il s'en explique à Vincent Delcroix du Figaro : «si le nouveau Metal Hurlant s'avère enthousiasmant, alors, je serai beau joueur et je ferai peut-être une petite visite dans les prochains numéros. En tout cas, je trouve la couverture d'Ugo Bienvenu plutôt pas mal. Selon moi, c'est déjà réussi à 50 % !».

Si Vincent Bernière souhaite être «à la hauteur de ses prédécesseurs», il se montre connecté à notre époque en voulant traiter de «l'évolution des moeurs, de l'écologie, de la politique et de la gouvernance». Rendez-vous donc dans un futur très très proche, début 2021.

