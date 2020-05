Les salles de cinéma pourraient rouvrir début juillet en France

C’est une nouvelle qui devrait réjouir tous les cinéphiles. Invité ce mercredi matin des «4 vérités» de France 2, le ministre de la Culture, Franck Riester, a annoncé que le gouvernement planchait sur une réouverture des salles de cinéma début juillet.

«Nous travaillons (sur ce sujet). Mais il est encore trop tôt pour prendre une décision définitive. Nous ferons le point sur l’évolution de l’épidémie et la prochaine phase de déconfinement à la fin du mois de mai», a-t-il expliqué.

Franck Riester a également ajouté que le gouvernement travaillait en étroite collaboration avec le CNC (Centre national du cinéma), les salles de cinéma, les professionnels, les distributeurs, ainsi que les exploitants.

Nous travaillons à une réouverture des salles de cinéma début juillet. Mais il est encore trop tôt pour prendre une décision définitive. Nous ferons le point sur l'évolution de l'épidémie et la prochaine phase de déconfinement à la fin du mois de mai. #Les4V pic.twitter.com/pE3Fk13Yi4 — Franck Riester (@franckriester) May 20, 2020

Si réouverture il y a, il faudra, selon lui, «respecter les normes sanitaires», et «peut-être des flux de spectateurs différents», alors qu’il y a «une envie très forte de cinéma» que ce soit dans les zones vertes ou rouges. Les salles sont en effet fermées depuis plus de deux mois, au grand dam de tous les amoureux du 7e art et de tous les professionnels et les artistes qui travaillent dans ce secteur.