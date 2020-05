«La nuit avec moi», une chanson inédite de Johnny Hallyday dévoilée plus de deux ans après sa mort

Une chanson inédite de Johnny Hallyday, «La nuit avec moi», a été dévoilée, ce vendredi 22 mai. Enregistré en décembre 1968 dans un studio à Londres, ce titre fera partie du coffret «Johnny 69» qui sortira le 29 mai prochain.

Cette chanson a été retrouvée par Universal Music sur une bande multipistes de l'enregistrement de l'album «Rivière... Ouvre ton lit», enregistré au Olympic Sound Studio entre décembre 68 et février 69.

Ainsi, «La nuit avec moi» est dans le même format que le reste de l'album de l'époque, rock avec une tonalité funcky.

En introduction et en conclusion du titre, on peut entendre de courts commentaires des musiciens, et l'ambiance environnant. Une pratique courante lors des enregistrements des groupes rock des années 60-70.

EXCLU RTL // Une chanson inédite de #JohnnyHallyday refait surface. @StevenBellery nous en raconte l'histoire et a joint Xavier Perrot, responsable artistique du catalogue Hallyday chez @UMusicFrance #RTLMatin @LVT_RTL pic.twitter.com/GTSPLb95qR — RTL France (@RTLFrance) May 22, 2020

Pour le responsable artistique du catalogue Hallyday chez Universal, Xavier Perrot, cela a été une longue enquête minutieuse pour retrouver le parolier et le compositeur du titre. «C'était une longue enquête pour les retrouver. C'était Steve Marriott et Ronnie Lane, deux Anglais du groupe Small Faces. Et, à ce jour, nous n'avons toujours pas trouvé l'adaptateur. La Sacem a regardé dans ses archives et ils n'ont pas trouvé».

Cependant, Xavier Perrot estime qu'il serait possible que le texte soit signé Gilles Thibault, désormais décédé, connu pour avoir travaillé avec Johnny à cette époque.