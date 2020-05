Zoe Kravitz s’inquiète du respect des distanciations physiques sur le tournage de «The Batman»

Depuis plusieurs semaines, le tournage du très attendu «The Batman» est suspendu par la crise du coronavirus. L'actrice Zoé Kravitz, qui incarnera le personnage de Kyle (alias Catwoman) s'inquiète de la reprise sur les plateaux.

«[Une partie de moi] rêve chaque jour de se réveiller en recevant un appel ou un e-mail, annonçant qu'on est prêts à repartir», se confie l'actrice dans le média américain Variety.

Elle estime qu'il est particulièrement difficile de respecter la distanciation sociale lors du tournage d'un film de super-héros : «Toute la journée, des personnes touchent mon visage et mon corps. J'ai besoin d'aide pour enfiler ma tenue de Catwoman. Je ne peux pas le faire seule. C'est probablement le rôle pour lequel je suis le plus touchée, entre tous les vêtements et les combats...».

VERS UNE REPRISE SECURISEE DU TOURNAGE ?

Le tournage de «The Batman» doit reprendre au Royaume-Uni, où le Covid-19 frappe durement le pays. «Le gouvernement travaille avec l'industrie du cinéma pour évaluer les types de productions compatibles avec les règles de distanciation sociale, et donner confiance aux acteurs du monde du cinéma, qu'il y a des moyens sécurisés de retourner au travail», a déclaré le porte-parole britannique du ministère de la culture, au mois de mai.

L'actrice partagera l'affiche avec Robert Pattinson, le neuvième acteur à incarner Batman au cinéma.