Festival d'Avignon : une version «solidaire» en ligne dès le 3 juillet

Alors que le festival d’Avignon, plus grand rendez-vous de théâtre au monde, a été annulé en raison de l’épidémie de Coronavirus, la plate-forme solidaire Avignon Online propose une version numérique du festival. Lancé le 3 juillet prochain pour le grand public, date à laquelle devait s’ouvrir l'événement, ce site solidaire souhaite donner de la visibilité aux compagnies et aux théâtres durement impactés par la crise.

Chaque été, des milliers de festivaliers - 700.000 l'an passé - se pressent dans les rues et les théâtres de la Cité des Papes. Des centaines de compagnies viennent y présenter leurs spectacles aussi bien aux amoureux de l’art vivant, qu’aux programmateurs et producteurs. En 2019, rien que dans le OFF, 1592 spectacles ont été présentés dans 139 lieux de la ville.

Une ébullition artistique et un rendez-vous professionnel essentiel à la vie culturelle rendus impossible cette année. Afin de remédier à cette situation, la plate-forme Avignon Online, pilotée par un collectif d’artistes et d’entrepreneurs indépendants du Festival In et Off, ambitionne de maintenir le lien entre les compagnies, le public et les professionnels du secteur.

Un lieu d’échange pour soutenir l’art vivant

« Le but n’est pas de remplacer le festival, on ne pourra jamais arriver à la cheville de ce qui est proposé « en vrai », mais d’apporter un complément à ce rendez-vous qui ne peut pas se tenir cette année », explique Fabien Brossier, co-fondateur du projet. « L’objectif est de faire la promotion de tous ces spectacles qui ne peuvent pas être joués et essayer de reproduire en ligne l’ambiance du festival », ajoute-t-il.

Pour ce faire, la plate-forme, qui sera inaugurée le 26 juin pour les professionnels et le 3 juillet pour les festivaliers, permettra aux compagnies de dévoiler leurs spectacles via des pastilles vidéo, des teasers, des lectures, et aux festivaliers comme aux professionnels de découvrir leur travail. « Nous souhaitons donner de la visibilité à l’ensemble des professionnels afin qu’ils puissent entrer en contact et permettre aux particuliers de découvrir les spectacles qu’ils n’ont pas pu voir », souligne Fabien Brossier.

Pour aider les compagnies dans la production de contenus notamment vidéo, un espace de solidarité, qui met en relation des compagnies, des professionnels de l'audiovisuels et des théâtres volontaires pour s'entraider a par ailleurs été mis en place.

Une immersion numérique dans la ville

Pour plus d’interaction, le site permettra par ailleurs une immersion dans la ville en proposant des podcasts historiques, une géolocalisation des théâtres ou encore des focus sur le patrimoine et les monuments de la Cité des Papes. Les internautes pourront ainsi naviguer à travers les quartiers de la ville à la découverte des différents spectacles proposés. A l’image du festival d’Avignon, le site restera actif jusqu’à fin juillet.

