Indochine : un single, deux compilations et une tournée des stades en 2021 pour les 40 ans du groupe

Pour ses quarante ans de carrière, Indochine a annoncé mardi le lancement d’une grande tournée des stades en 2021. Le groupe de Nicola Sirkis, qui en a profité pour dévoiler le titre inédit «Nos célébrations», sortira également deux compilations.

La nouvelle a été faite à l’occasion d’une conférence de presse en direct sur Facebook et YouTube. «Nous allons jouer dans cinq stades en France. C’est la première fois que nous proposons ce type de tournée. C’est quelque chose de nouveau pour nous», a déclaré le leader et fondateur d’Indochine, visiblement très ému. Le premier concert, qui devrait durer trois heures, se déroulera à Bordeaux le 29 mai 2021. Suivront des shows à Marseille (5 juin), à Lyon (26 juin) et à Lille (3 juillet). Une date très attendue est également prévue au Stade de France, à Paris, le 19 juin 2021.

Les places pour ce «Central Tour» au cours duquel les musiciens joueront sur une scène au centre de la fosse, seront mises en vente à partir du 29 septembre. Certaines d’entre elles seront réservées aux soignants, caissiers, pompiers, policiers ou encore éboueurs. Une manière pour le groupe de remercier tous ceux qui ont été en première ligne pendant l’épidémie de coronavirus.

Cette annonce a été accompagnée de la sortie du morceau «Nos célébrations» enregistré en novembre et décembre 2019, entre Londres et Bruxelles. Ce titre sera suivi de deux albums qui regrouperont tous les singles du groupe depuis sa création en 1981. Le premier disque, baptisé «Singles Collection 2001-2021», sortira le 28 août. Quant au second, «Singles Collection 1981-2001», il sera dévoilé le 27 novembre.

«C’est un miracle d’être toujours là (...) et c’est grâce à un public qui nous a suivis. On est des survivants. Notre histoire a commencé dans l’inconscience, la fragilité, l’ambition, et puis elle a continué avec plein de périodes belles et d’autres pas trop belles», a expliqué Nicola Sirkis.

Retrouvez toute l'actualité musicale ICI.