«Jojo Rabbit», «1917», «Mes jours de gloire»... les films en VOD à ne pas manquer en juin

En attendant que les salles obscures puissent rouvrir, les cinéphiles pourront toujours regarder des drames et des comédies en juin en VOD. Voici une liste non exhaustive de long-métrages à regarder pour une soirée réussie en direct de son salon.

«1917», de Sam Mendes

Le cinéaste délaisse l’univers de James Bond («Skyfall», «Spectre») pour rendre compte des atrocités vécues pendant la Première Guerre mondiale. A la manière d’un long plan-séquence, la caméra suit, pendant près de deux heures, les jeunes soldats anglais Schofield (George MacKay) et Blake (Dean-Charles Chapman) qui doivent traverser le camp ennemi pour apporter un important message pouvant sauver des centaines de vies. «1917» est un film de guerre d'un réalisme saisissant, avec la présence de Colin Firth, Benedict Cumberbatch et Andrew Scott, qui a reçu deux Golden Globes en janvier, et figurait comme l’un des favoris aux Oscars.

«Mes jours de gloire», d'Antoine de Bary

S’inspirant de sa propre vie, le réalisateur a prolongé son court-métrage «L’enfance d’un chef» pour ce premier long, dans lequel il met en scène Vincent Lacoste. Ce dernier incarne Adrien, un ex-enfant star qui a connu la gloire mais qui depuis une dizaine d’années, ne fait plus grand-chose. Obligé de quitter son appartement, le jeune homme de 27 ans se retrouve sans un sou, et rentre au foyer familial comme «Tanguy», son grand frère cinématographique. Il trouve donc refuge auprès de sa mère psy (Emmanuelle Devos), et d’un père écrivain solitaire (Christophe Lambert). Au milieu de cette famille bobo qui l’a toujours traité comme un bébé, il tente de se construire un avenir, mais peine à trouver sa voie entre une histoire d’amour naissante et un nouveau rôle dans un film sur De Gaulle. «Aujourd’hui, entre 20 et 30 ans, il y a mille choix de vie et quelque part, c’est un peu angoissant. Adrien est complètement dans cette période où on ne sait pas trop quelle direction prendre», explique Antoine de Bary. Un joli film générationnel sur l’adulescence.

«Le voyage du Dr Dolittle», de Stephen Gaghan

Dans cette nouvelle adaptation de la série d’ouvrages pour enfants du Britannique Hugh Lofting, Robert Downey Jr., qui a récemment fait ses adieux à Tony Stark, succède à Rex Harrison (1967) et Eddie Murphy (1998 et 2001), et reprend le costume du Dr Dolittle, personnage capable de parler aux animaux.

Sept ans après la disparition de sa femme, ce médecin vit reclus dans son manoir en Angleterre. Ne souhaitant plus de contact avec les humains, cet ermite qui oublie de se coiffer et de se laver, préfère jouer aux échecs avec Chee-Chee le gorille. Jusqu’au jour où il est appelé pour sauver la reine Victoria gravement malade. Epaulé d’un tout jeune assistant et de la fillette de la souveraine, Dr Dolittle va repartir à l’aventure en direction d’une île mystérieuse. Une épopée loufoque et extraordinaire, à l’image du héros.

«Jojo Rabbit», de Taika Waititi

Dans cette comédie satirique, drôle et dérangeante, Johannes Betzler voue un culte à Hitler et s’est créé un monde imaginaire alors que la Seconde Guerre mondiale sévit. En apparaissant d’une manière clownesque dans sa chambre, le Führer, interprété par le réalisateur néo-zélandais d’origine juive et maorie, prend des allures de Charlie Chaplin. Il délivre au jeune Viennois de nombreux conseils comme son père, absent, aurait pu le faire; alors que sa mère cache une adolescente juive dans la propriété familiale. Taika Waititi, qui réalisera le prochain film de l’univers Star Wars, tourne en ridicule les grandes figures de la Gestapo pour les désacraliser, et dénonce, avec brio, les ravages d’une guerre sur une jeunesse encore malléable.

«Nightmare Island», de Jeff Wadlow

Pour ceux qui aiment se faire peur, «Nightmare Island» est un film à sélectionner pour une soirée pop-corn frissons. Adaptation horrifique de la série des années 1970-1980, ce long-métrage avec Michael Peña, Maggie Q, Lucy Hale et Austin Stowell, raconte les aventures d’une galerie de personnages invités dans un complexe hôtelier sur une île qui semble de prime abord plutôt accueillante, entre colliers de fleurs et soirées alcoolisées autour de la piscine. Mais le rêve va virer au cauchemar quand le propriétaire des lieux, un certain M. Roarke, transforme leurs fantasmes en réalité, obligeant ses hôtes à résoudre des énigmes pour s’échapper de cette île faussement paradisiaque.