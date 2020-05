La vente aux enchères Uderzo rapporte 390 000 euros aux hôpitaux et bat des records

La famille Uderzo a vendu aux enchères des planches dessinées par Albert Uderzo, disparu le 24 mars dernier. La vente a rapporté quelque 390 000 euros à la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France.

Ada Uderzo et Sylvie, la fille d'Uderzo, se sont montrés fidèles à la mémoire du papa d'Astérix avec une mise aux enchères exceptionnelle en faveur du personnel soignant. Organisée par Artcurial ce mardi 26 mai, la vente a rapporté une jolie somme au Fonds d'aide d'urgence Covid19 de la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France qui soutient l'achat de matériel médical et paramédical, et aide les soignants (à travers la livraison de repas, leurs frais d'hébergement ou de garde d'enfants) comme les patients, à travers l'achat de tablettes numériques afin de garder le lien avec leurs familles.

Que ce soit en salle, au téléphone, sur Internet ou sur ordre d'achat et malgré le contexte actuel, les collectionneurs se sont montrés nombreux au rendez-vous.

Deux records du monde

Au-delà de ce joli geste, cette vente aux enchères a permis de battre deux records pour des séries dessinées par Albert Uderzo et rarement mises en avant, à côté du monument de la BD qu'est Astérix. Ainsi, la planche de Tanguy et Laverdure de l'album «Escadrille des cigognes» publié en 1964, et prépublié en 1962 dans le journal Pilote, s'est envolée à 150 000 euros. Elle était estimée entre 60 000 et 100 000 euros.

La planche d'Oumpah-Pah de l'album «Le peau rouge» publié en 1961 et prépublié en 1958 dans le journal Tintin, s'est vendue, elle, 65 000 euros. Deux records du monde de ventes pour ces séries très rarement présentes dans les salles de vente.

Pas de surprise pour Astérix

Les planches d'Astérix ont, sans surprise, su convaincre les enchérisseurs. La planche de «La galère d'Obélix» a atteint 95 000 euros et celle de «La rose et le glaive» a été adjugée à 80 000 euros.

«Ma fille Sylvie et moi remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette vente aux enchères caritative organisée au profit de la Fondation Hôpitaux de France. C'est un soutien que mon mari aurait apporté à nos nouveaux héros qui ont su résister à l'envahisseur !», a indiqué Ada Uderzo à l'issue de cette vente.

Astérix - Tome 30, «La Galère d’Obélix» © Artcurial. Encre de Chine sur papier pour la planche 6 de cet album publié en 1996 aux éditions Albert René. 60 x 44 cm. Vente au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.

