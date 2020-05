Coronavirus : comment les tournages vont-ils se dérouler ?

Alors que les équipes des fictions et émissions télévisées ont repris le chemin des plateaux, le cinéma espère lui aussi relancer ses tournages, interrompus pour certains depuis le mois de mars. Mais les acteurs et les équipes techniques devront respecter des mesures sanitaires strictes, dévoilées dans un guide des préconisations.

«Du sérieux des mesures prises pour assurer la sécurité des professionnels, dépendra aussi la sortie durable de cette crise. Sans cela une autre (nouvelle) vague épidémique aurait de terribles conséquences humaines et ne ferait que repousser dangereusement le rétablissement du secteur. Il ne doit donc pas être question de reprendre l’activité en se limitant à la seule fourniture de masques et de gel hydroalcoolique», explique, en introduction, le Comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans la production de films (CCHSCT) qui a élaboré et transmis ce guide d'une cinquantaine de pages aux ministères du Travail et de la Santé.

Parmi les recommandations, il faudra notamment réduire les effectifs et aménager les plateaux et les décors en tenant compte des règles de distanciation ce qui impliquera, entre autres, de bouger des éléments ou replacer certains intervenants techniques. La production devra définir les règles de circulation via un marquage au sol, privilégier les horaires décalés pour espacer l’arrivée des salariés, revoir les temps de travail et de pause pour assurer le nettoyage du matériel et des accessoires.

Cette distanciation sera aussi de mise sur les lieux d’attente ou de préparation - comme les loges - et pendant les répétitions. Un «référent Covid» assimilé à un médecin pourra être nommé, et sera sous la responsabilité des équipes de production.

Les scènes d'intimité revues et corrigées dans le scénario

Le CCHSCT précise par ailleurs dans ce guide qu’il est «nécessaire de porter une attention particulière à certaines activités difficilement compatibles avec le respect des gestes barrières». Pour les scènes d’intimité comme les baisers ou les embrassades, les séquences filmées de foule, de groupe, de bagarre ou de bousculade, avec des personnes à risques ou âgées, les scénaristes et les réalisateurs devront, si possible, adapter ou réécrire le script. L’utilisation d’effets spéciaux ou inserts numériques seront plébiscités pour limiter les contacts entre les comédiens et figurants, et recréer ainsi virtuellement des plans rapprochés. Alors que tous les membres devront porter un masque sur le plateau, les équipes pourront demander aux acteurs, sur la base du volontariat, de se soumettre à des prises de température ou/et à des tests. Une mise en quarantaine avant le début du tournage est également évoquée dans le guide.

L’habillage, le maquillage ainsi que la coiffure qui impliquent une proximité entre plusieurs personnes seront contrôlés et limités au strict minimum. Les artistes pourraient même être amenés dans des situations particulières à s’habiller, se maquiller et se coiffer eux-mêmes sous la surveillance d’un professionnel.

Pour éviter le recours aux transports de commun, des taxis et des chauffeurs VTC seront mis à la disposition des comédiens notamment. Les trajets à pied, en deux-roues ou en covoiturage devraient aussi être encouragés. Côté restauration, les buffets en libre-service, les distributeurs comme les fontaines à eau, ainsi que l’utilisation du micro-ondes seront interdits, au profit de plateaux-repas.

Autant de mesures qui alourdiront considérablement le budget des tournages (de 10% à 30%). Demandé par les producteurs, un fonds d’indemnisation de 50 millions d’euros sera mis en place, sous l’égide du Centre national du cinéma (CNC), à partir du 1er juin, a annoncé mardi le ministre de la Culture, Franck Riester. Il pourra couvrir le risque jusqu’à 20% du coût du film. Une aide afin d'encourager la reprise des tournages touchés de plein fouet par l’épidémie de coronavirus.

