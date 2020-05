Décès de Guy Bedos : les hommages se succèdent et célèbrent un artiste engagé à la parole libre

Le décès, ce jeudi 28 mai, du comédien, humoriste et auteur Guy Bedos, incontournable pour son célèbre franc-parler, ne laisse pas indifférent. Toutes les générations d’artistes, comme la classe politique, saluent un homme drôle, entier, bien connu pour ses coups de gueule mais aussi pour sa tendresse.

Alors que le Gouvernement vient d’annoncer la reprise de la vie culturelle, si chère à Guy Bedos, le ministre de la Culture Franck Riester a ainsi rendu hommage à l’humour d’un artiste à la parole libre. Une liberté de ton et une insolence qui n'étaient pas pour déplaire à d'autres figures de la classe politique.

Guy Bedos partageait son humour et ses convictions avec la même sincérité et la même passion. Nous nous souviendrons notamment de ses grands rôles au cinéma, de ses spectacles inoubliables et de sa parole libre. Je pense à sa famille et à ses proches dont je partage la peine. pic.twitter.com/qMuWZd0KNm — Franck Riester (@franckriester) May 28, 2020

Guy Bedos après...Michel Piccoli et Jean-Loup Dabadie..beaucoup du génie français vient de partir. Quelle triste semaine! Mais les films, les scénarios, les chansons, les sketchs eux restent.. et un état d’ esprit aussi..Bedos si libre et si fou m’a tellement fait rire..merci! https://t.co/koCCMaSm8n — Manuel Valls (@manuelvalls) May 28, 2020

J’apprends avec tristesse le décès de Guy Bedos, humoriste et comédien de grand talent, dont l’insolence, la sensibilité et l’engagement vont nous manquer. J’adresse toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches. — Agnès Buzyn (@agnesbuzyn) May 28, 2020

Immense tristesse Guy BEDOS a accompagné nos vies, j’adresse toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches. https://t.co/YIFTVeOsGO — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) May 28, 2020

Une personnalité engagée, jamais résignée, qui avait choisi ses combats à laquelle le sociologue Edgar Morin rend hommage.

Peine et tristesse de la mort de Guy Bedos, humoriste



philosophe, défenseur des humiliés et offensés. — Edgar Morin (@edgarmorinparis) May 28, 2020

C’est aussi un homme tendre qu’évoque Michel Boujenah, particulièrement touché par la disparition de son ami. Sur les ondes de France Info, le comédien a évoqué, quant à lui, « un homme merveilleux». « Je l’aimais beaucoup, on a passé des moments merveilleux juste à rire. Il avait l’air provocateur, mais c’était un homme d’une grande tendresse », a réagit ce dernier.

Le monde du cinéma célèbre également celui qui fût l’un des siens. Le réalisateur et ex-président du festival de Cannes Gilles Jacob retient son esprit, son ton, sa profondeur et son excellence, aussi bien sur les planches qu’au cinéma.

Il suit Jean-Loup Dabadie de près, comme si la bande s’éteignait. Il était rosse, il était drôle, il était tendre, il était profond, il était excellent dans ses seuls en scène comme au cinéma. Il avait une façon de faire rire en deux temps qui pliait les salles en deux, Guy Bedos — gilles jacob (@jajacobbi) May 28, 2020

C’est enfin l’homme inspirant, celui qui a créé des vocations et qui aimait par dessus tout les artistes, que le monde de la culture célèbre, à l’instar de l’humoriste Régis Mailhot.