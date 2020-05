Déconfinement : les salles de spectacle vont rouvrir dès le 2 juin en zone verte et le 22 juin en zone orange

Le monde du spectacle et de l'art vivant va pouvoir reprendre son souffle. Alors qu’Edouard Philippe a précisé ce jeudi 28 mai le contenu de la phase 2 du processus de déconfinement, annonçant « un retour progressif de la vie culturelle », les salles de spectacles vont pouvoir rouvrir à partir du 2 juin dans les zones vertes. Les établissements des zones orange devront attendre le 22 juin, comme les cinémas.

A l’arrêt depuis la mi-mars, le secteur de l’art vivant a subi de plein fouet la crise sanitaire, et attendait donc avec impatience de retrouver son public. Comme les musées, les salles de specatcle pourront accueillir les spectateurs dans les jours à venir, à condition de se situer en zone verte. Le gouvernement n’a pas souhaité faire de distinguo entre les grandes et les petites salles, comme ce fut le cas le 11 mai dernier entre les petits et les grands musées. Quelles que soient leurs jauges, les salles implantées dans ces zones vertes auront l’autorisation de reprendre l’activité en respectant des règles sanitaires strictes. Pas de lever de rideaux, en revanche, dans les établissements franciliens avant le 22 juin.

Dès le 2/06, les théâtres et salles de spectacle pourront rouvrir dans les zones vertes, en respectant les règles sanitaires. Dans les départements placés en zones oranges, cette réouverture pourra intervenir à compter du 22 juin. #Déconfinement pic.twitter.com/Z8mDhSBGUW — Franck Riester (@franckriester) May 28, 2020

«Je ne méconnais pas la difficulté de rouvrir ces établissements», a reconnu Edouard Philippe, citant notamment la difficulté d'organiser les répétitions, avant d'ajouter « si certains peuvent le faire qu'ils le fassent».

Une réouverture encadrée

« La situation sanitaire est bonne, mais pas suffisamment bonne pour dire que tout pourrait devenir normal », a noté Edouard Philippe. Afin de limiter les risques, l’accueil du public par ces établissements sera strictement encadré. Le gouvernement a suivi les préconisations du rapport de l’infectiologue François Bricaire, remis à l’Elysée le 30 avril dernier, afin d’envisager la réouverture des lieux culturels et du spectacle vivant.

Le port du masque sera obligatoire. La distanciation sociale entre les spectateurs devra être respectée, conduisant logiquement les salles à condamner au moins un siège sur deux. Seuls les membres d’un même groupe devarient pouvoir être assis côte à côte.

Des modalités qui, il y a quelques semaines, ne faisaient pas l’unanimité auprès des professionnels. Début mai, Jean-Marc Dumontet, propriétaire de six salles parisiennes dont Bobino, le théâtre Antoine ou encore le Point Virgule, avait fait part de son scepticisme quant à une réouverture trop encadrée. « Soit on rouvre complètement, soit on ne peut pas. C’est blanc ou noir », avait-il déclaré à l’AFP, estimant que des mesures trop strictes pourraient rebuter le public. Ce qui n'empêche par le producteur et directeur de théâtre de saluer cette reprise : «22 juin... c'est très émouvant d'imaginer notre renaissance. Merci la vie.» a écrit ce dernier sur Twitter.

22 juin...



C’est très très émouvant d’imaginer notre renaissance



MERCI LA VIE — Jean-Marc Dumontet (@Jmdumontet) May 28, 2020

Une autre question reste également en supens quant à la réouverture partielle des salles. En ouvrant avec des jauges limitées, les salles pourront-elles rentrer dans leurs frais ou se produiront-elles à perte, au risque de mettre à mal leurs trésories, déjà lourdement frappées par deux mois de fermeture ?

Une réouverture fixée au 22 juin en Ile-de-France, classée orange

Si la quasi-totalité de l’Hexagone passe au vert et que les zones rouges ont disparu, laissant la place à des zones « orange », les établissements situés dans ces dernières ne pourront pas rouvrir leurs portes dans l'immédiat. Ainsi les salles de spectacle et théâtre d'Ile-deFrance, de Mayotte et de Guyane ne lèveront pas leur rideaux avant trois semaines, au même titre que les salles obscures qui avaient demandé une réouverture nationale.

