Déconfinement : tous les musées pourront rouvrir dès le 2 juin

Ce jeudi 28 mai, dans son allocution très attendue, Edouard Phillipe a annoncé la réouverture de tous les musées dès le début de cette deuxième phase de déconfinement, soit le 2 juin.

Le Premier Ministre s'est montré aujourd'hui très optimiste quant au ralentissement de la propagation du virus, désormais «sous contrôle» dans la plupart des département. Edouard Philippe a ainsi annoncé un «retour progressif de la vie culturelle» dans tous les départements où les interdictions ne seront plus que des «exceptions».

Alors que depuis le 11 mai, seuls les «petits» musées sont autorisés à rouvrir leurs portes, cette fois, Le Louvre, le Centre Pompidou ou encore le musée d'Orsay vont pouvoir retrouver leurs nombreux visiteurs dès le mois de juin.

Depuis mi-mai, des musées à l'affluence faible ou aux conditions d'accueil permettant une certaine «distanciation sociale» pouvaient accueillir à nouveau du public. Si à Paris, encore en zone rouge jusqu'à ce jeudi 28 mai, la plupart de ces lieux restaient encore fermés à l'exception de rares sites, on observait déjà un mouvement en faveur de l'ouverture des musées avec la réouverture de sites plus modestes, comme L'atelier des lumières ou encore le musée Jacquemart-André. Les autres régions voyaient leurs grands musées encore fermés quand les petits musées locaux rouvraient peu à peu.

Avec l'abolition de la limite des 100 kilomètres, c'est tout le secteur du tourisme qui va pouvoir redémarrer. Les musées feront partie des premiers à profiter de ce retour des touristes (français).

Des conditions sanitaires strictes

Si le gouvernement a donné son feu vert, les musées vont devoir néanmoins continuer à respecter des mesures sanitaires assez strictes. Ceux qui ont déjà rouvert ont dû favoriser la vente des billets de manière électronique, limiter leur jauge de public chaque jour, instaurer le port du masque, interdire les groupes (le regroupement de plus de 10 personnes reste interdit) et mettre à disposition du public du gel hydroalcoolique dans les cas où le public est amené à toucher des éléments de décor. Un casse-tête pour certains endroits qui ont dû parfois refermer leurs portes, à peine ouvertes. Désormais, les conservateurs et directeurs de musées vont pouvoir souffler et se préparer à leur saison d'été, plus que jamais importante pour le secteur du tourisme.

Dans son allocution, Edouard Philippe a tenu à rappeler néanmoins que chacun devait faire «appel à son bon sens». Une règle que les dirigeants de musée devront respecter puisque le Premier Ministre a rappelé également qu'en règle général, les mesures de liberté retrouvée pouvaient être réversibles.

