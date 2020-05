«Titeuf» : Zep annonce un nouvel album pour 2021

Zep, alias Philippe Chappuis, a confié être en train de travailler à un nouvel album de Titeuf, le dix-septième de la série principale.

«Je travaille dessus. Il sortira l'année prochaine», a confié le dessinateur suisse au micro de Matthieu Noël dans l'émission «L'équipée sauvage» sur Europe 1. Démarrée en 1990, la série Titeuf s'est vendue à plus de 23 millions d'exemplaires dans le monde entier, et se décline en dessins animés, séries et produits dérivés.

Il y a désormais trente ans, Zep a su créer un héros intemporel et immédiatement reconnaissable avec sa houpette blonde, son cheveux sur la langue, sa bande de copains à la «Petit Nicolas», et ses questionnements aussi innocents que parfois très adultes.

Son vocabulaire est peut-être aussi célèbre que sa mèche : obnubilé par le «zizi sexuel», il est flemmard et aime à répéter à ses parents «me stressez pô !», il emploie un tas de barbarismes savoureux entre les «momosexuels» et le «schmit» pour le shit, vocabulaire et sujets tabous qui ne lassent pas de choquer encore certains parents. Les enfants, eux, en redemandent face à ce petit «morveux» un peu dégoutant, un brin révolté, pas très sympa avec les filles mais au comble de la timidité face à sa «belle». Le vrai garnement à l'ancienne sauce XXIe siècle. Devra-t-il porter le masque au supermarché dans ce nouvel opus ? Réponse fin août 2021.

Avant cela, est attendu le 7 octobre prochain «Le guide du zizi sexuel 2.0», une version améliorée et mise à jour de l'album paru en 2001, en collaboration avec Hélène Bruller.

