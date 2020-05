Déconfinement : vers une réouverture des théâtres en septembre ?

Malgré les annonces d’Edouard Philippe, qui a dévoilé jeudi 28 mai, la deuxième phase du plan de déconfinement, précisant que les salles de spectacle pourraient rouvrir dès le 2 juin en zone verte et le 22 juin en zone orange, plusieurs d’entre elles pourraient garder le rideau baissé jusqu’en septembre.

Passée la joie d’apprendre que les salles de spectacle allaient pourvoir rouvrir, l’organisation de la relance de l’activité théâtrale semblerait en effet compromise dans l’immédiat.

Des mesures sanitaires trop strictes qui remettent en question la réouverture

La faute à des mesures sanitaire strictes incompatibles avec l’activité théâtrale, selon plusieurs acteurs du secteur. « Notre ressenti n’est malheureusement pas très bon », note Bertrand Thamin, président du Syndicat national des théâtres privés, qui regroupe une cinquantaine de théâtres et leurs 40 000 représentations et 3,5 millions de spectateurs par an. « Instaurer la distanciation physique est non seulement difficilement applicable mais elle est en plus antinomique avec le spectacle vivant », souligne-t-il. « Nous avions plaidé pour autre chose comme le port du masque. Finalement, le gouvernement a choisi les deux. Dans ces conditions, je ne vois pas comment les théâtres vont pouvoir rouvrir », explique-t-il, envisageant plutôt une réouverture pour la première quinzaine de septembre.

Un avis partagé par Jean-Marc Dumontet. S’il salue cette décision symboliquement forte, avouant avoir été ému par le moment et précisant qu’elle donnait une réelle perspective au secteur de l’art vivant, il estime que « pour des raisons économiques et artistiques, il est évident que ce n’est pas jouable ». Pour marquer le coup et fêter le théâtre, le directeur de six théâtres parisiens dont le mythique Point Virgule, le théâtre Antoine ou encore Bobino ouvrira certains de ses théâtres le 22 juin, mais les refermera le 23 juin pour une réouverture a priori en septembre. «Le spectacle est un moment d’échange entre le public et les artistes et toutes ces interactions ne fonctionnent pas dans une salle clairsemée. A moins que nous ayons la possibilité d’ouvrir 70 % de la jauge, je pense qu’il est difficile d’ouvrir. Il y a des disciplines qui peuvent s’y prêter, comme la musique et alors là il faut ouvrir, mais pour le théâtre il faut une vibration commune dans la salle», conclue-t-il.

une reprise qui devrait attendre la rentrée

Les deux attendent de voir si la situation évoluera lors des prochaines annonces du gouvernement, prévu le 22 juin, date de la phase trois du déconfinement. « Il faut obtenir une dispense de distanciation physique au profit du masque, comme c’est déjà possible dans d’autres cas comme à l’école où la distance physique est impossible. Il faut garder de l’espoir», insiste Bertrand Thamin, également directeur du théâtre Montparnasse, précisant qu’une salle de théâtre ne s’ouvre pas du jour au lendemain. Il faut répéter, promouvoir le spectacle, faire de l'affichage...

«Je ne méconnais pas la difficulté de rouvrir ces établissements», a d’ailleurs reconnu Edouard Philippe hier, citant notamment la difficulté qu’ont eu les salles à organiser les répétitions, avant d'ajouter « si certains peuvent le faire qu'il le fasse».

« Certaines petites salles avec des seuls en scène vont peut-être rouvrir à la mi-juillet », note Bertrand Thamin, « mais les grandes devraient attendre », précisant que l’activité s’arrête généralement fin juin à Paris pour se délocaliser dans le sud notamment à Avignon, dont le festival a été annulé.

Autre point noir : économiquement, une réouverture partielle n’est pas rentable. « 99 fois sur 100 cela coûte plus cher que de rester fermé», note Bertrand Thamin. Les mesures de distanciation ne permettraient d’accueillir que 15 à 20 % du public selon lui : « il faut garder 4 m2 par spectateur. Il faut garder un fauteuil vide à gauche, à droite, devant et derrière, soit un fauteuil sur trois et un rang sur deux d’occupé». Des conditions compliquées qui font s’interroger les théâtres. Dans un tweet, le Café de la gare attend encore pour donner des précisions sur sa réouverture.

Il semblerait donc que nous puissions rouvrir le 22 juin. Dans quelles conditions ? Ça n'est pas encore très clair. Nous attendons d'en savoir plus avant de prendre des décisions, mais restez branchés. https://t.co/pT9UVBKHIq — Café de la Gare (@cafdelag) May 28, 2020

De son côté, la Comédie Française, l’un des emblèmes de la scène nationale, n’a pour l’heure aucune information à communiquer sur sa date de réouverture et poursuit sa programmation en ligne : La Comédie continue!, première chaîne digitale de l'Institution lancée pendant le confinement. Toujours du côté des institutions publiques, le théâtre national de Bretagne indique quant à lui sur son site que « le calendrier de réouverture des salles du TNB et du Cinéma du TNB au public reste pour l’instant inconnu. Nous vous tiendrons informés dès que nous le pourrons, tout en espérant pouvoir vous recevoir à nouveau dans nos salles à partir de septembre 2020. »

