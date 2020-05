Jean-Marc Dumontet : « des annonces émouvantes mais frustrantes» à propos de la réouverture des salles de spectacle

Alors qu’Edouard Philippe a annoncé, jeudi 28 mai, que la vie culturelle allait pouvoir reprendre progressivement, avec notamment la réouverture des salles de spectacle dès le 2 juin en zone verte, et le 22 en zone orange, Jean Marc Dumontet, producteur et propriétaire de six salles parisiennes, livre pour CNews son ressenti quant à cette décision et à la reprise de l’activité.

S’il salue cette annonce symboliquement forte, précisant qu’elle donnait une réelle perspective au secteur de l’art vivant, il rouvrira certaines de ses salles le 22 juin afin de fêter l’évènement, avant de les refermer dès le 23, pour une réelle reprise en septembre. Le propriétaire du Point Virgule, du théâtre Antoine ou encore de Bobino estime, en effet, que les modalités de réouverture – distanciation sociale, port du masque obligatoire – sont incompatibles avec l’interaction que nécessite l’art vivant, et économiquement injouable.

Comment avez-vous accueilli les annonces d’Edouard Philippe ?

L’annonce de rouvrir les salles de spectacle a été un moment symbolique fort et émouvant. La fermeture des salles a été tellement violente. Nous avons enfin des perspectives. Il nous manquait un 11 mai.

22 juin...



C’est très très émouvant d’imaginer notre renaissance



MERCI LA VIE — Jean-Marc Dumontet (@Jmdumontet) May 28, 2020

Notre activité était, jusqu’à hier, complètement dans l’inconnu. Ceci dit, il faut encore que l’on prenne notre mal en patience. Mais enfin nous avons une date. C’est très encourageant. Il faut voir la lueur d’espoir : le pays se réenclenche.

En mai dernier, vous vous étiez prononcé pour une réouverture totale ou rien. Que pensez-vous des modalités de réouverture des salles (port du masque obligatoire, distanciation sociale…) ?

La réouverture avec une distanciation sociale et le port du masque est totalement incompatible avec notre activité. Pour des raisons économiques et artistiques, il est évident que ce n’est pas jouable.

En quoi, selon vous, est-ce inconciliable avec le spectacle vivant ?

Un spectacle est un moment privilégié et si vous êtes englués dans des contraintes sanitaires, cela ne participe pas au lâcher prise. Le spectacle est un moment d’échange entre le public et les artistes. Toutes ces interactions ne fonctionnent pas dans une salle clairsemée. Ces annonces sont émouvantes mais aussi frustrantes.

A moins que nous ayons la possibilité d’ouvrir 70 % de la jauge, je pense qu’il est difficile d’ouvrir. J’aime trop le spectacle vivant pour le galvauder. Il y a des disciplines qui peuvent s’y prêter, comme la musique et alors là il faut ouvrir ! Mais pour le théâtre, il faut une vibration commune dans la salle que ne permettent pas ces mesures.

Allez-vous rouvrir les six théâtres dont vous êtes propriétaire ?

Le 22 nous devons marquer le coup. Nous devons fêter le théâtre. Je pense que certains de mes théâtres seront ouverts le 22, mais le 23 nous serons fermés. Je veux que l’on avance, que l’on soit constructif, imaginatif, mais je ne pense pas retrouver d’activité pérenne. Il y aura peut-être d’ici quelques semaines de nouvelles conditions et des mesures plus favorables. Tout cela est très positif mais ça me laisse penser que septembre sera le moment de l’ouverture.

