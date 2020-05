Vidéo : Maluma dévoile un remix d'Aya Nakamura… en sortant des toilettes

Une vidéo du chanteur latino Maluma a fait le buzz sur Twitter et Instagram vendredi. On le voit sortir des toilettes et chanter un remix de «Djadja» d’Aya Nakamura.

La musique de la Française continue de faire le tour de la planète. Alors que son «Pookie» a connu de nombreux remix comme avec Capo Plaza et Lil Pimp, le célèbre «Djadja», sorti avant, continue de faire fureur.

Après avoir été repris par Loredana et Tory Lanez ou encore Afro B, c’est la star de la musique latine, Maluma qui a officialisé sur ses réseaux sociaux la prochaine sortie de son remix de «Djadja» d'Aya Nakamura.

Si le son s'annonce très entraînant et promis à un gros succès, la vidéo de présentation est plutôt très originale. On le voit d’abord en train d’uriner dans ses toilettes puis sortir sans se laver les mains. Un nouveau concept.