Netflix rachète un cinéma mythique d'Hollywood Boulevard

Après un an de négociations, le géant du streaming américain est parvenu à racheter «L'Egyptian theatre», une salle de cinéma mythique sur l'Hollywood Boulevard, à Los Angeles.

Selon le Los Angeles Times, la transaction aurait atteint plusieurs dizaines de millions de dollars, en comptant les travaux d'amélioration.

Construit en 1922, «L'Egyptian theatre» a accueilli la première séance d'avant-première d'Hollywood pour le film muet «Robin des Bois», avec l'acteur Douglas Fairbanks. Il a aussi eu le privilège du lancement d'un grand nombre de films de l'Age d'or du cinéma, comme «La ruée vers l'or» de Chaplin ou «Les Dix Commandements» de Cecil B. DeMille.

«L'amour pour le cinéma est indissociable de l'histoire et l'identité de Los Angeles», a commenté le maire de la ville Eric Garcetti, qui salue «le partenariat d'exception [avec Netflix] qui permettra de préserver une pièce importante du patrimoine culturel».

LA STRATEGIE DE NETFLIX

Netflix gèrera l'établissement en partenariat avec la Cinémathèque américaine, une association à but non lucratif qui avait racheté puis rénové le cinéma délabré en 1996. Le géant dépensé ces dernières années des milliards de dollars pour attirer à lui les grands noms de l'industrie du cinéma, s'imposant aux côtés des grands studios traditionnels d'Hollywood pour produire des films remarqués, comme «Roma» ou «The Irishman». L'an dernier, l'entreprise a déjà racheté un cinéma historique de New York, le Paris Theatre, qui avait fermé ses portes.

Les professionnels du secteur voient ces investissements comme un bras de fer engagé par le géant du streaming avec les grandes enseignes de cinéma et les studios traditionnels. L'usage veut aux Etats-Unis qu'un délai de 90 jours s'écoule entre la sortie d'un film en salles et sa diffusion sur internet. Mais Netflix et d'autres opérateurs de vidéo à la demande font pression pour que les lignes bougent et ont commencé à projeter leurs oeuvres dans un petit nombre de cinémas pour des durées plus courtes.

