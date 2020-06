BD «Les Profs» : les auteurs offrent un dessin exclusif pour CNEWS

La série BD «Les Profs» fête cette année ses 20 ans. L'occasion pour Léturgie, son dessinateur actuel, et Erroc, son scénariste, de se fendre, pour CNEWS, d'un petit dessin bien dans l'air du temps alors que les plus jeunes reprennent peu à peu le chemin de l'école.

A l'occasion de l'anniversaire des Profs et de la sortie le 10 juin prochain d'une épaisse BD anniversaire, rendant hommage aux vingt ans de gags autour des enseignants et de leurs classes, on a demandé à Simon Léturgie et Gilles Corre, alias Erroc, d'imaginer le retour au lycée après la crise liée au Coronavirus.

© Erroc et Léturgie / Bamboo éditions

Boulard est l'un des «héros» de cette série. Mauvais élève et insolent, il est en terminale depuis désormais vingt ans.

Vingt ans de succès, quatre auteurs et deux films

Débutée dans le Journal de Mickey, la publication en albums de la série humoristique des «Profs» n'était au départ pas évidente. C'est en 2000 que les éditions Bamboo, alors petite maison en devenir, ont le nez creux et publient le premier album des «Profs». 5 millions d'exemplaires vendus plus tard, la série a été déclinée en deux films qui ont attiré près de 7,5 millions de spectateurs en salles, sans compter la série dérivée autour de l'un de ses personnages phares, «Boulard», qui fait aussi un carton en librairies.

Un succès qui ne semble pas pour autant monter à la tête des auteurs : «on n'a jamais lâché le côté artisanal», explique Erroc, qui aujourd'hui préfère se faire épauler, pour le scénario, par un autre auteur maison, Sti («Les Segnors»).

En attendant le vingt-troisième album qui devrait paraître à l'automne prochain, Bamboo publie un album anniversaire de 88 pages. Les fans pourront y (re)découvrir notamment la toute première planche de la série, une histoire inédite dessinée par 20 auteurs, 22 planches commentées par les auteurs, et 20 ans d'actualité revues par les Profs.

Les Profs, l'album des 20 ans, Bamboo éditions, 88 p., 10,95€, en librairie le 10 juin. Précommandes possibles.

