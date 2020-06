Nora Hamzawi offre un spectacle pour enfant en ligne dans son « Théâtre d’en attendant »

Nommée aux Molières pour son « Nouveau spectacle », Nora Hamzawi doit retrouver le chemin des planches dès septembre, en tournée, et du 13 au 16 octobre au Casino de Paris. Alors que cette reprise « en vrai » n’est pas immédiate, l’humoriste a lancé le théâtre d’En attendant. Une plate-forme en ligne sur laquelle l’artiste propose un spectacle pour enfant de son cru.

En manque de scène, la trentenaire a, un soir d’insomnie, l’idée de lancer un théâtre en ligne. A propos de cette initiative, elle explique avec son humour délicieux : « Pendant le confinement, j'ai rêvé plusieurs fois de la scène. J'ai fait ce rêve où j'oublie mon texte et je me mets à énumérer tous les noms de fruits et de légumes que je connais face à un public stoïque, il y a eu celui où je suis trop contente de reprendre mais où je découvre que vous êtes dix dans la salle, masqués et qu'on m'oblige à jouer avec un chapeau pointu... Dernièrement il y en a eu un autre où je jouais dans une boite en verre devant Jérôme Salomon. A chaque fois, je me réveillais en me disant que j'avais hâte, et ensuite je faisais une insomnie. Et puis, une nuit, j'ai eu l'idée de créer ce petit théâtre en ligne, en attendant de vous retrouver pour de vrai. »

Guignol vu par Nora Hamzawi

Son premier projet, mis en ligne le 31 mai, est fait pour les enfants et destiné à soutenir les parents, en manque d’activité à proposer à leurs petits. Inspirée par la célèbre marionnette lyonnaise bien connue des familles et des bambins, Nora Hamzawi a imaginé une histoire en lien avec l’actualité « Guignol et le voleur de masque ». Sa maman est en télétravail, Barnabé n'a pas école et ils doivent sortir. Mais où est passé le masque ? Guignol, gendarme, tout le monde s'y met. Un spectacle de 18 minutes pour lequel Nora Hamzawi s’est associée avec Baptiste Rank, manipulateur expert et directeur du théâtre de marionnettes des Buttes Chaumont.

En ligne demain ! J’ai écrit ce spectacle de Guignol pour les enfants (et leurs parents débordés qui auront une pause de 20 min) Ça parle d’une mère au bout du rouleau, d’un masque volé, et d’un gendarme un peu tendu. J’espère que ça vous plaira ! Affiche @tibotibo pic.twitter.com/cVHfRFed3W — Nora Hamzawi (@NoraHamzawi) May 30, 2020

Le spectacle est disponible gratuitement, mais les internautes peuvent également laisser une contribution libre de 5, 10 ou comme l’écrit l’humoriste « pour ceux qui ont la nostalgie des carrés or » 25 euros, reprenant ainsi le principe du chapeau.

Un autre projet baptisé « Public imaginaire » pourrait églement être proposé sur la plate-forme, mais à ce jour rien n'est assuré : «Peut-être prochainement, mais c'est pas sûr, on est pas à une incertitude près...» note l'artiste sur le site. Affaire à suivre.

