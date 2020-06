Réouverture des salles de cinéma : où en est-on dans le monde ?

Les salles de cinéma pourront rouvrir partout en France à compter du 22 juin. Mais qu’en est-il de nos voisins européens et dans le reste du monde ? Tour d’horizon des pays qui ont déjà donné leur accord, ou non, pour voir un film sur grand écran.

Les salles obscures ont donc pour certaines repris les projections, mais en respectant les règles sanitaires, ce qui implique une réorganisation des lieux et du déroulé des séances. En Norvège, les cinémas ont pu rouvrir le 7 mai avec une jauge limitée à 50 personnes, capacité qui devrait être multipliée par quatre dès la mi-juin. Dans le même mois, les cinéphiles ont pu également profiter de séances sur grand écran en République tchèque avec des projections organisées pour 100 personnes, en Allemagne, dans la plupart des Länder, en Bosnie-Herzégovine, en Bulgarie, en Croatie, en Slovaquie, en Autriche, en Lituanie, au Danemark, ou encore en Espagne avec une restriction plus longue pour les villes de Madrid et de Barcelone.

Après près de deux mois et demi de fermeture, les salles de cinéma et de spectacle ont reçu l’autorisation de lever le rideau le lundi 1er juin au Portugal. Si certains ont accueilli leurs premiers spectateurs, d’autres ont préféré attendre encore un peu afin d’être parfaitement préparés pour appliquer les consignes sanitaires et ne prendre ainsi aucun risque. Les Pays-Bas et la Finlande ont opté pour la même date. Les exploitants des salles suisses prévoient une réouverture pour le 8 juin, tout comme la Grèce. En Italie, l’un des pays les plus touchés par l’épidémie de coronavirus, avec plus de 33.000 morts, le public pourra retrouver le chemin du cinéma à partir du 15 juin.

Alors que le gouvernement autrichien a, quant à lui, autorisé les établissements à rouvrir progressivement à partir du 1er juillet, rien ne sera effectif avant le 4 juillet en Grande-Bretagne. Les Irlandais devront faire preuve de patience puisque la réouverture ne s’effectuera qu’à compter du... 10 août.

Les salles américaines attendent les blockbusters

Dans le reste du monde, le déconfinement s’effectue progressivement avec une reprise de la vie sociale et culturelle. Aux Etats-Unis, la réouverture des lieux diffère selon les états. Si la Géorgie et le Texas ont déjà amorcé cette phase, les dirigeants des grands réseaux de salles privilégient la période estivale pour certaines grosses villes, espérant une affluence plus importante en raison de la sortie de blockbusters comme «Tenet» de Christopher Nolan. Le drive-in (ciné-parc en français, ndlr), pratique en vogue outre-Atlantique, est donc prisé pour pallier à cette fermeture qui tend à se prolonger.

Le positionnement est quasiment le même en Australie qui n’envisage pas de donner le feu vert aux salles avant début juillet. Aucune date précise pour la Chine où les 70.000 cinémas du pays avaient pu rouvrir le 20 mars avant d’être refermés. En Corée du Sud, les spectateurs peuvent se rendre au cinéma depuis fin avril, à la condition de porter un masque et de se soumettre à une prise de leur température à l’entrée des établissements.

