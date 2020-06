Théâtre : Olympia TV et Mycanal consacrent une semaine spéciale aux Molières

Olympia TV et MyCanal célèbrent le théâtre et l’art vivant, durement touchés par les mesures de confinement. Du 22 au 26 juin, les deux plate-formes du groupe Canal consacreront une semaine spéciale aux Molières. Sur quatre jours, cinq spectacles déjà récompensés ou nommés pour les Molières 2020 seront diffusés en soirée.

La cérémonie des Molières a été bousculée par la crise sanitaire et ne pourra se tenir normalement cette année. Seule une diffusion télévisée filmée en direct du Châtelet, mais sans public, est prévue le 23 juin en prime time sur France 2. Pas de quoi refroidir Olympia TV, chaîne de Canal + lancée le 21 janvier dernier et consacrée à l’art vivant, qui fêtera avec MyCanal la grand messe du théâtre. Au total, ce sont cinq spectacles tous genres confondus, qui attendront le public depuis chez eux. De l’humour, du théâtre musical, du théâtre avec ou sans parole ou encore du cirque tiendront le haut de l’affiche, à travers des pièces de haut vol.

Le Banquet, Mademoiselle Molière, Chance ! : Des spectacles déjà primés

Parmi les pièces diffusées, trois spectacles récompensés l’année dernière seront ainsi à l’honneur. «Le Banquet», pièce sans parole sur fond de mariage où tout dérape, imaginé et mis en scène par Mathilda May ouvrira le bal le lundi 22 juin. Salué par deux Molières - mise en scène pour Mathilda May et révélation féminine pour Ariane Mourier - «Le Banquet» plonge dans l’univers jubilatoire, drôle et étonnant de Mathilda May, où tout se dit sans mot. Une expérience scénique jubilatoire, qui fait suite au précèdent show de Mathilda May « Open space », toujours sans parole.

Lui aussi récompensé la saison dernière, le spectacle musical d’Hervé Devolder « Chance ! » sera dévoilé mercredi à 21 h 55. Entre clin d’œil aux grandes comédies musicales, ambiance déjantée dans un cabinet d’avocat atypique, et personnel haut en couleur plus enclin à chanter qu’à travailler, ce show en met plein la vue.

Enfin, l’année dernière, Anne Bouvier s’est vu remettre le Molière de la meilleure comédienne pour sa performance dans « Mademoiselle Molière ». Une pièce inspirée par la vie de Jean-Baptiste Poquelin et Madeleine Béjart, qui offre une plongée dans l’histoire intime de ce couple mythique, alors que Molière connait le succès grâce aux «Précieuses ridicules», que le couple s’apprête à se séparer et que Molière est sur le point d’épouser la fille de sa compagne, de 20 ans sa cadette. Une pièce à (re)découvrir le vendredi 26 juin.

Alex Lutz et le cirque roux : Des artistes nommés aux Molières cette année

Ils sont tous les deux en lice pour les Molières 2020. Alors qu’il concourt dans la catégorie meilleure création visuelle, le nouveau spectacle du cirque Roux, « La nuit des Cerfs », sera diffusé mercredi 24 juin à 20h30. Emmené par six artistes de haut vol, ce voyage acrobatique mêlant esthétique cinématographique, humour et poésie fait suite à leur précédent show au succès mondial « The elephant in the room ».

De son côté, Alex Lutz, artiste accompli aussi drôle qu’excellent comédien, « brigue » cette année le Molière de l’humour face à Muriel Robin, Bérengère Krief et Nora Hamzawi. Son dernier spectacle, qui mêle aussi bien la plus subtile des poésies au rire le plus gras sans temps mort, est un petit bijou en forme d'ovni sans équivalent, et sera diffusé jeudi 25 juin (20 h30).

Une programmation qui permettra de vibrer au rythme du théâtre en attendant la réouverture des salles de spectacle, autorisée depuis le 2 juin pour les salles en zone verte et dès le 22 juin en zone orange, bien que nombres d’entre elles pourraient attendre septembre pour accueillir à nouveau les spectateurs.

Retrouvez toute l'actualité du théâtre ICI.