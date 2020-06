Tété veut enregistrer un album de reprises confinées avec ses fans

Pendant le confinement, Tété a posté sur les réseaux sociaux des reprises de chansons pour lesquelles il avait convié ses fans à venir jouer avec lui par vidéos interposées. Le chanteur prévoit d'en enregistrer quelques-unes, et de les réunir dans un album studio financé grâce à une campagne participative.

«Enregistre ta partie par-dessus la mienne et poste la vidéo en me mentionnant pour que je puisse la partager!». Voilà ce que Tété a demandé à ses fans pendant son assignation à résidence afin de garder un lien avec eux. Et de préférence en musique.

Ces «Feat confinés» ont donné lieu à de sublimes duos virtuels avec des artistes amateurs, sur des morceaux aussi célèbres que «Sur la route» de Gérald de Palmas, «Personal Jesus» ou «Bohemian Rhapsody» de Queen. Au total, les 24 vidéos ont été visionnées plus de 800.000 fois.

Déconfiné, l’interprète du tube «A la faveur de l’automne» a souhaité réunir certaines de ses reprises sur un album studio, pour lequel il lui fallait récolter 20.000 euros afin d’enregistrer des versions acoustiques guitare-voix. Et ce premier palier a été atteint en seulement une dizaine de jours grâce à une collecte lancée le 20 mai, pour le plus grand bonheur de Tété qui n’a pu cacher son émotion sur les réseaux sociaux. Si la campagne participative franchit un deuxième palier fixé à 30.000 euros, le chanteur pourra inviter quatre ou cinq musiciens qui ont participés à ce projet en ligne, à venir jouer sur l’album. Au-delà de cette somme, Tété réalisera deux clips et organisera un concert privé.

Tété x Cover Album Participatif x Palier 1 déjà atteint!https://t.co/suoPubabBG



C’est enorme on vient de passer le palier 1 en 11 jours, ce qui signifie qu’on va pouvoir presser des CD’s de l’album de reprises, et reverser 5 euros par disque à l’AP-HP!! Merci à toutes et à tous! pic.twitter.com/gs8r8HzFo1 — Tété Officiel (@tetemusic) June 3, 2020

En attendant, 1.000 disques vont pouvoir être pressés, et cinq euros par album seront reversés à l’AP-HP afin de soutenir le personnel soignant en première ligne pendant cette crise sanitaire.

