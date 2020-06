Déconfinement, télétravailler, pansexuel... Quels sont les nouveaux mots du Petit Robert 2021?

Ce jeudi 4 juin, Le Petit Robert 2021 paraît avec comme chaque année de nouveaux mots en forme de signes des temps. Cette année - et ce n'est pas une surprise - la pandémie est star. Mais pas que.

Avec la crise sanitaire que nous traversons, il fallait s'y attendre : la langue française s'est adaptée à la réalité au lieu d'être terrassée par la maladie et l'anxiété toute légitime des francophones.

«Loin d'être restée confinée, la langue française telle que la présente ce dictionnaire manifeste sa vitalité, sa force d'expansion, son ouverture et, pour employer un mot à la mode, sa résilience cette année», remarque Alain Rey dans son édito.

Covid, déconfiné, distanciation sociale... Les mots et expressions de la pandémie

Le Petit Robert ne pouvait pas passer sous silence tous les nouveaux mots qui nous entourent en cette année 2020 un peu grisâtre marquée notamment par le confinement de la moitié de la planète à cause de la pandémie. Il était donc logique que le mot «Covid» entre dans la version 2021 disponible dès ce 4 juin, sans passer sous silence la discussion qu'il y a pu avoir autour de son genre (l'Académie Française le veut féminin quand il s'emploie surtout au masculin). On peut y trouver également «déconfinement», des mots empruntés au vocabulaire médical pointu tels que «nasopharynx», «oxymètre» ou «saturomètre» et des mots propres au confinement de la population comme «télétravailler» ou encore «téléconsultation».

Certains mots déjà présents dans le dictionnaire ont vu leur sens évoluer ou s'étoffer. C'est le cas pour l'anglicisme «Cluster», «confinement», «écouvillon» ou «traçage». Des expressions sont nées ou se sont vues mises au goût du jour. Désormais, les mesures ou gestes barrière font aussi partie du vocabulaire lié au Covid-19, tout comme «patient zéro», «vague» ou «foyer».

Internet, oralité, loisirs... les mots au service du quotidien

Si la pandémie a semblé figer le monde dans la maladie, il n'en est rien puisqu'on peut remarquer à quel point la langue, elle, ne s'est pas arrêtée d'evoluer au gré des nouvelles découvertes, courants de pensée ou de la vie quotidienne baignée dans l'oralité, les séries télévisées, la musique ou encore les réseaux sociaux.

Le Petit Robert 2021 fait une nouvelle plongée dans le monde numérique d'abord avec des anglicismes employés couramment comme «cloud», «story», «spammer», mais aussi dans les courants de pensée à la mode comme la «collapsologie», le quotidien avec le sigle «ASMR» (petits chuchotements et bruits permettant d'atteindre une sensation d'apaisement et de bien-être) et le «cododo» bien connu des jeunes parents.

L'oralité a comme chaque année sa place avec quelques savoureuses expressions familières bien connues des plus jeunes : cette fois, les plus retrogrades auront encore de quoi manger leur chapeau avec des expressions comme «de ouf» et «grave» pour appuyer un propos ou «c'est guedin» pour marquer son étonnement, «la misère» n'évoque désormais plus seulement la pauvreté quand il suit le verbe «mettre» ou «faire» mais plutôt le fait de rudoyer quelqu'un. Dire «c'est pourrave» marque sa désapprobation. Quant aux «yeux de panda», ils ne définissent plus simplement le regard tout en noirceur de l'imposant mangeur de bambous.

Les loisirs sont très présents avec l'apparition de mots tels que «mangaka» (créateur de mangas) et «animes» (dessin animés), tous deux venus du Japon.

Sexualité et évolution des moeurs

Le confinement n'a pas empêché les moeurs d'évoluer et le vocabulaire qui va avec. Ainsi le mot «Sexto» fait son entrée dans le dictionnaire tout comme le mot «polyamour» ou «pansexuel» (le fait d'être attiré sexuellement indifféremment par les deux genres). Des termes comme «sérophobie» (l'hostilité envers les personnes seropositives) ou «non binaire» (une personne ne se reconnaissant dans aucun des genres) débarquent aussi dans cette édition 2021.

La liste est longue, le Robert ne fait pas l'impasse sur de savoureuses expressions francophones comme «avoir le cul dans le beurre» (vivre dans l'aisance). La gastronomie et les différents usages de consommation ne sont pas oubliées puisque «le dal», ce très apprecié plat indien, fait son entrée aux côtés du «mocktail» (cocktail sans alcool), des «veggies» (végétariens) et du «citron caviar» (un citron venu d'Australie).

Les noms propres ont aussi leurs nouveaux venus comme le dramaturge Alexis Michalik, la jeune militante écologiste suédoise Greta Thunberg ou encore la chanteuse Lady Gaga.

Pour ceux qui ne souhaitent plus encombrer leurs étagères, le Dico en ligne Le Robert est aussi une bonne alternative avec plusieurs tarifs et plusieurs versions.

