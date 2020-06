«The Ickabog» : le nouveau roman de l'auteur de la saga Harry Potter J.K.Rowling disponible gratuitement en français

Chacun de ses nouveaux écrits est un événement. Disponible gratuitement en anglais depuis la fin mai, le roman inédit de l'auteure Britannique J.K. Rowling «The Ickabog» est désormais traduit en français.

Il est, comme pour la version dans la langue de Shakespeare, consultable gratuitement sur la plate-forme qui porte le nom du roman, theickabog.com. A l'image d'un feuilleton, l'histoire se développe à raison d'un ou plusieurs nouveaux chapitres chaque jour. Ce jeudi 4 juin, les 5 premiers chapitres sont d'ors et déjà consultables à volonté, et les publications s'arrêterons le 10 juillet.

L'auteure de la saga Harry Potter a imaginé et rédigé ce conte de fée destiné aux enfants, dont le récit se déroule dans le petit pays imaginaire de Cornucopia, il y a plus de dix ans, pour ses propres bambins. Devenu le conte préféré de la famille, J.K. Rowling a décidé de l'offrir aux enfants du monde entier en cette période de confinement, pour leur apporter un peu de divertissement.

I always meant to publish it, but after the last Potter



was released I wrote two novels for adults and, after some dithering, decided to put those out next.





Until very recently, the only people who’d heard the story of



The Ickabog were my two younger children.





3/13

— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 26, 2020