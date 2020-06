Omar Sy appelle à avoir le courage de dénoncer les violences policières en France

«Réveillons-nous». Dans une tribune publiée jeudi dans les colonnes de l’Obs, Omar Sy a appelé à lutter contre les discriminations et les violences policières.

L'acteur de 42 ans a participé aux manifestations à Los Angeles, lancée après la mort de George Floyd, tué à Minneapolis par un policier. «George Floyd est mort. Pour rien. Un élan d’indignation, naturel et évident, a saisi les foules aux quatre coins du monde. J’ai marché pour George Floyd aux Etats-Unis. Le nom de George Floyd en charriait bien d’autres en écho dans ma tête. Celui d’Adama Traoré, en France», a-t-il témoigné dans l'Obs.

Omar Sy est donc revenu sur la manifestation organisée à Paris, mardi dernier, à l'appel de l'appel de la famille d'Adama Traoré, mort en 2016. «Pendant quatre ans, cette famille a résisté dans une trop grande solitude, face à l’injustice, face à l’inertie de l’institution judiciaire, face à l’indifférence des pouvoirs publics», a martelé celui qui appelle à plus de justice. «Mais combien d’autres familles, moins nombreuses, moins épaulées, se sont écroulées sous les coups d’une justice sourde à leurs demandes, bafouant les droits qu’elle est censée représenter ?»

Les policiers invités à sortir du silence

Dans sa lettre, le comédien appelle les Français à ne plus laisser passer les violences policières. «Tenons-bon à notre tour, armons-nous de courage, soyons vigilants, ne laissons plus passer quatre années pour demander des comptes. La mort d’un homme dans le cadre d’un usage disproportionné et abusif de la force doit être réprimée».

«Regardons devant nous, ayons le courage de dénoncer les violences policières qui sont commises en France. Engageons-nous à y remédier. Ne soyons plus spectateurs d’un système violent, qui enterre les mémoires de ces morts dans l’oubli, qui jette systématiquement leurs noms dans la fosse aux non-lieux», a déclaré l'acteur français.

Il a notamment demandé aux policiers de «sortir du silence» car la majorité des forces de l'ordre «ne cautionnent pas ces actes violents».

Omar Sy a également partagé une pétition en ligne baptisée «Réveillons-nous» pour dénoncer les violences policières.