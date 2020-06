Réouverture des cinémas : ce qui attend les spectateurs dès le 22 juin

Alors que toutes les salles obscures vont rouvrir le 22 juin, la Fédération nationale des cinémas français a dévoilé mercredi un guide qui répertorie les mesures sanitaires à suivre avant, pendant et après la séance. Le port du masque ne sera pas obligatoire.

Composé de vingt-trois pages, ce document qui a été envoyé à tous les adhérents, «liste les mesures urgentes et spécifiques à mettre en œuvre pour assurer les conditions sanitaires nécessaires aux personnels des salles de cinéma, ainsi qu’au public et aux fournisseurs».

La vente de billets sur Internet sera privilégiée, ainsi que les bornes automatiques et le paiement par carte bancaire sans contact. Il sera toujours possible de retirer son ticket à l’une des caisses du cinéma, à la condition qu’il y ait une séparation par plexiglass entre le personnel et le public, ou le recours à des protections comme des visières. Mêmes consignes pour le contrôle des billets. Ce dernier s’effectuera visuellement ou par scan, mais surtout sans détalonnage. Un marquage au sol facilitera aussi la distanciation physique, et du gel hydroalcoolique sera distribué à l'entrée et un peu partout dans les cinémas.

Le masque ne sera pas nécessaire pour regarder un film

Dans la salle, des messages et des spots de prévention sanitaire seront diffusés sur grand écran avant le début de la séance. S’il sera fortement recommandé dans le hall ou les couloirs, mais ne sera pas obligatoire pour le public, le masque pourra par ailleurs être retiré une fois que le film commence et que les spectateurs seront plongés dans le noir. La jauge sera réduite de moitié pour éviter les contacts. Cependant, les couples et les personnes d’un même foyer pourront rester ensemble, mais devront laisser un fauteuil vacant de part et d’autre du groupe.

La sortie de la salle de projection sera organisée pour éviter les flux croisés de spectateurs. Les rampes des escaliers ou les mains-courantes des escalators, notamment, seront nettoyées deux fois par jour, tout comme les sanitaires où l'essuie-main papier sera privilégié. Les lunettes 3D, une fois utilisées, seront stockées et placées en quarantaine. Tous les déchets seront regroupés et jetés de la salle à la fin de chaque séance. Les lieux seront aérés régulièrement par «moyen mécanique» ou «tout autre moyen». Les horaires des séances devront être espacés ou décalés. Concernant la vente de bonbons, de pop corn ou de boissons, chaque cinéma devra se référer aux mesures spécifiques appliquées dans le secteur de la restauration.

Le cinéma est «l’activité culturelle la plus populaire et la plus accessible» dans le pays, précise la Fédération. Quelque 213,3 millions de spectateurs ont en effet été enregistrés en 2019 dans les 6 000 salles de cinéma que compte la France, lesquelles sont regroupées dans 2 000 établissements.

