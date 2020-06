Vacances en Ile-de-France : Enlarge your Paris lance son guide spécial été

Le gouvernement encourage les Français à rester dans l’Hexagone cet été. Et si c’était le moment de découvrir les sites emblématiques près de chez soi. Le média local Enlarge your Paris et le centre de création de Pantin Les magasins généraux lancent aujourd'hui, ce jeudi 4 mai, une édition spéciale été du guide des «Grands parisiens».

Ils n’ont donc pas attendu la prochaine et troisième édition de leur guide des Grands parisiens, prévue en 2021, pour proposer aux habitants de la Capitale et aux franciliens des aventures près de chez eux.

Une édition gratuite du Guide des Grands Parisiens pour voyager sans partir loin cet été https://t.co/yZ6uQjnxFd pic.twitter.com/CIvQh5CUpO — Enlarge your Paris (@EYParis) June 3, 2020

Au fil de ce numéro spécial imaginé pour la période estivale, cinquante-sept adresses à travers le Grand Paris et ses 2700 km2 de verdure - soit 27 fois la taille de la Capitale - sont référencées.

Le compagnon de route des vacances en Ile-de-France

Découpé, comme c’est désormais la coutume dans ce guide, en huit quartiers aux noms inventifs - la Fabrique, la petite Riviera, la Street Galerie, l’Océan vert, le Rooftop, le Square XXL, le Delta ou encore l’Hyper Museum - le Grand Paris se dévoile avec originalité. Entre friche industrielle transformée en galerie d’art, parcs d’exception pour profiter du soleil, points de vue époustouflants pour observer Paris, activités décalées, adresses gourmandes ou encore joyaux du patrimoine incontournables ou injustement méconnus, il y a clairement de quoi faire.

Les bonnes adresses sont disséminées sur les sept départements de la région - des Yvelines à la Seine-et-Marne, du Val d’Oise à l’Essonne - afin que chacun y trouve son compte. il est par exemple possible de tester une séance de stand up paddle sur la Marne. A moins que les amateurs de concept-store se tournent plutôt vers Le Barbezingue, orchestré par le chef Thierry Fauchez, à Châtillon : un restaurant au concept étonnant puisqu’il est aussi et tout à la fois un bar à vin, un barbier, un club de jazz, un hammam ou encore un terrain de pétanque. Enfin, pour un bol de verdure dans un cadre royal, cap par exemple sur le Château de Versailles et ses jardins, deux fois plus grand qu’Hyde Park. Le domaine et la demeure du Roi Soleil rouvrira, d’ailleurs, au public ce samedi 6 juin.