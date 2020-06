Réouverture des salles : voici les films à l'affiche le 22 juin

Les salles de cinéma vont enfin pouvoir rouvrir leurs portes le 22 juin, après plus de trois mois de fermeture en raison de l'épidémie de coronavirus. Et avec le retour de certains longs-métrages qui étaient sortis peu de temps avant le confinement. Thrillers, comédies, biopics et films d'animation, voici le programme à découvrir sur grand écran.

«Invisible man», de Leigh Whannell

Le réalisateur réinvente le mythe de l’homme invisible créé par H.G.Wells, en mettant en scène Elisabeth Moss, auréolée de succès dans la série «The Handmaid's Tale : La Servante écarlate». Dans ce thriller horrifique produit par Jason Blumhouse, à la tête de Blumhouse Productions, l’actrice incarne Cecilia Kass qui vit avec un mari tyrannique. Quand ce dernier décède, elle se retrouve avec sa fortune, et s’interroge sur sa mort, persuadée que l’homme est toujours en vie. «Les gens connaissent le personnage, mais j'avais le sentiment qu'il faisait un peu figure d'outsider parmi les méchants du cinéma d'horreur. C'était exaltant de me demander ce que j'allais pouvoir faire vivre au personnage et dans quelle mesure je pouvais enrichir sa personnalité», explique Leigh Whannell.

«La bonne épouse», de Martin Provost

En 1967, Paulette Van Der Beck (Juliette Binoche) gère une institution où elle forme de jeunes demoiselles à devenir les perles des ménagères, avec l’aide de Gilberte (Yolande Moreau) et de sœur Marie-Thérèse (Noémie Lvovsky), toutes deux plus délurées et fantasques qu’il n’y paraît. «Une femme sans trousseau est une femme sans avenir», leur répète-t-elle. Mais cette bonne épouse se retrouve veuve et menacée de devoir fermer les portes de son pensionnat. Ses principes vacillent, balayés par Mai-68, et le désir d’émancipation se fait plus pressant. Sans compter l’irruption dans sa vie de son premier amour, joué par l'hilarant et déluré Edouard Baer. Après «Séraphine» et «Violette», Martin Provost se veut le porte-drapeau de la condition féminine avec cette comédie qui prend parfois des allures de musical, et tord le cou aux préjugés.

«Radioactive», de Marjane Satrapi

Adapté du roman graphique de Lauren Redniss, «Radioactive : Marie & Pierre Curie : A Tale of Love and Fallout», ce long-métrage, sorti le 11 mars sur grand écran, ne sera resté à l’affiche que quelques jours, avant de bénéficier d’une sortie anticipée en vidéo à la demande sur la plate-forme de streaming MyCanal pendant le confinement. Pour le plus grand bonheur de sa réalisatrice Marjane Satrapi, ce biopic original et atypique sur le destin incroyable de la scientifique Marie Curie profite d’une ressortie au cinéma. Incarnée par l’actrice britannique Rosamund Pike, Maria Sklodowska, devenue l’épouse du physicien Pierre Curie, quitte sa Pologne natale pour Paris, que le film prend pour décor. De ses activités dans son laboratoire à ses moments plus intimes en famille, Marjane Satrapi concentre aussi bien son récit sur cette grande figure de la science, que sur les conséquences positives et négatives de ces découvertes sur le monde.

«Une sirène à Paris», de Mathias Malzieu

A 40 ans, Gaspard, incarné par Nicolas Duvauchelle, ne veut plus tomber amoureux par peur de souffrir. Il est, selon lui, «immunisé» face au coup de foudre. Un soir, après s’être produit devant quelques fidèles du cabaret-péniche, Le Flowerburger, tenu par son père, ce «crooner des salles de bain» qui joue du ukulélé, découvre une sirène échouée sur les bords de Seine. Derrière ce visage de porcelaine, ces grands yeux et cette longue chevelure blonde, cette créature mystérieuse répondant au doux nom de Lula (Marylin Lima) fait exploser le cœur de tous ceux qui tombent amoureux d’elle avec son chant mortel. Reclus dans un appartement où trônent de nombreuses figurines d’adolescent, ces deux êtres abîmés vont s’apprivoiser. Après le film d’animation «Jack et la mécanique du cœur», Mathias Malzieu, leader du groupe Dionysos, dévoile un conte onirique et poétique flirtant avec le fantastique.

«De Gaulle», de Gabriel Le Bomin

Cinquante ans après la disparition de Charles de Gaulle, le réalisateur, connu notamment pour ses documentaires politiques comme «Giscard, de vous à moi : les confidences d’un président» (2016), s’attaque au père de la France libre, et propose une plongée, à la fois intimiste et historique, dans la vie du général et de son épouse Yvonne, en juin 1940. A cette époque, le «grand Charles» rejoint Londres, lançant, depuis la capitale britannique et contre Pétain, son célèbre appel du 18 juin. Un discours dont la force inouïe est rendue par Lambert Wilson à l’écran. Habitué à porter sur ses épaules d'autres figures tutélaires, notamment l'inoubliable Abbé Pierre dans «Hiver 54» (1989), l’acteur offre un De Gaulle plutôt convaincant. A ses côtés, Isabelle Carré campe sa femme devenue «Tante Yvonne» dans l’inconscient collectif des Français, et dont la personnalité, certes souvent discrète, reste à bien des égards affirmée et constante. Ce biopic met également l'accent sur leur fille Anne, qui souffrait de trisomie.

«L’ombre de Staline», d’Agnieszka Holland

La réalisatrice polonaise a choisi de parler de l’Holodomor, l’extermination par la faim de la population ukrainienne en 1932-1933 par le régime soviétique, à travers l’histoire vraie du journaliste britannique Gareth Jones. Après avoir rencontré Adolf Hitler, alors nouveau chancelier allemand, le jeune homme passionné et honnête décide de partir à Moscou dans l’espoir d’interviewer Staline grâce à un réseau présent dans le pays. Mais Gareth Jones découvre avec effroi que ses alliés sont souvent corrompus et que la vérité est tout autre. Surveillé jour et nuit, il prend la fuite et se retrouve plongé dans l’horreur des campagnes où il se fait le témoin des atrocités des hommes. «Le monde n'est pas au courant de ces crimes, alors que l'Holocauste est un fait connu dans l'histoire de l'Humanité. Même les Russes et les habitants des républiques anciennement soviétiques ne parlent pas des crimes commis au nom du communisme, alors que Staline a tué plus de 20 millions de ses propres citoyens», précise la cinéaste.

«Filles de joie», d’Anne Paulicevich et Frédéric Fonteyne

Sara Forestier, Noémie Lvovsky, Annabelle Lengronne… trois actrices pour une comédie dramatique bouleversante, pétrie d’humanité. Axelle, Dominique et Conso cachent un lourd secret. Chaque matin, ces femmes et mères de famille se rejoignent sur un parking du nord de la France et franchissent la frontière pour aller travailler en Belgique. Mais ce travail n’a rien d’ordinaire puisqu’il se déroule dans une maison close où elles se font appeler Athéna, Circé et Héra. Et quand l’une d’elle perd pied, les autres sont là pour l’aider. Le portrait d’héroïnes du quotidien qui se battent pour garder leur dignité.

«Nous, les chiens», de Sung-yoon Oh et Lee Choonbaek

Une histoire de héros à quatre pattes présentée au Festival du film d’animation d’Annecy en 2019. Cette production sud-coréenne dédiée à un jeune public, narre les aventures de chiens qui ont été abandonnés par leurs différents maîtres, et doivent se débrouiller pour trouver de la nourriture et ainsi faire jouer leur instinct animal. Un destin qui n’est pas sans rappeler celui de milliers de bêtes qui sont laissées au bord de l'autoroute par les familles, alors que vient l’heure des vacances.

«Un fils», de Mehdi M. Barsaoui

Un drame sur la filiation et les liens du sang qui se déroule en 2011 en Tunisie, quelques mois après la révolution, et qui est porté par Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah, et Youssef Khemiri. Alors que Farès mène une vie agréable avec sa femme et son fils Aziz, âgé de 9 ans, ce dernier est pris pour cible par un groupe terroriste lors d’une escapade dans le sud du pays.

«La communion», de Jan Komasa

S’inspirant d’un fait divers qui a eu lieu en Pologne, ce drame brosse le portrait d’un jeune délinquant qui s’improvise homme d’Eglise. A 20 ans, alors qu’il est enfermé dans un centre de rétention, Daniel rêve de suivre des études de séminariste, mais son passé de criminel l’en empêche. Profitant d’une mission dans un atelier de menuiserie hors des murs de son établissement, il se fait passer pour un prêtre et endosse un rôle prédominant au sein d’une communauté conservatrice.

«Trois étés», de Sandra Kogut

«Le portrait décapant d’une société néo-libérale à bout de souffle, rongée par ses démons». Voilà ce que promet ce long-métrage franco-brésilien qui oppose riches patrons corrompus et employés en quête de reconnaissance. En trois étés, Edgar et Marta, qui coulent des jours heureux, organisant de somptueuses réceptions dans leur résidence, sont empêtrés dans des scandales financiers. Leur gouvernante, Mada, «hérite» de leur propriété.

«Benni», de Nora Fingscheidt

Comme le chantait Maxime Le Forestier en 1988, «on choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille». A 9 ans, Benni est une enfant sauvage qui cherche à être aimée par sa mère pourtant incapable de s’occuper d’elle. Alternant les foyers, et prise en main par les services sociaux, la fillette tente de gérer cette violence qui l’habite, et de trouver son propre chemin, grâce à l’aide de Micha, un éducateur spécialisé dans les adolescents à problèmes. Un film récompensé du prix Alfred-Bauer à la Berlinale 2019.

«Elephant Man», de David Lynch

Quarante ans après sa sortie dans les salles françaises, ce chef d’œuvre en noir et blanc revient au cinéma dans une version restaurée en 4K, laquelle a été supervisée par David Lynch en personne. Une occasion unique de (re)découvrir ce classique qui raconte comment le chirurgien Frederick Treves tente de sauver un homme défiguré, John Merrick, qui au vu de son aspect monstrueux est considéré comme une attraction de foire. Mais cet «Elephant Man» dont la mère, alors enceinte de lui, avait été renversée par un pachyderme, dissimule une grande intelligence et sensibilité.

Sont également à l’affiche les documentaires «Kongo» de Hadrien La Vapeur et Corto Vaclav, «Mon nom est clitoris» de Daphné Leblond et Lisa Billuart Monet, «Be natural, l’histoire cachée d’Alice Guy-Blaché» de Pamela B. Green, «Si c’était de l’amour» de Patric Chiha, «Visions Chamaniques : territoires oubliés» de David Paquin, «The Great Green Wall» de Jared P. Scott, ainsi que le film d’animation «La petite taupe aime la nature» de Zdenek Miler, le film d’horreur «The Demon Inside» de Pearry Reginald Teo, «The Hunt» de Craig Zobel et le drame historique «Mosquito» de João Nuno Pinto.

